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Turisti već godinama negoduju zbog paprenih cena na Jadranu, ali prizor koji je zatekla na crnogorskom primorju iznenadio je čak i Holanđanku Kejt, iskusnu putnicu koja je obišla brojne svetske destinacije.

Influenserka, prepoznatljiva po ružičastoj „vespi“ kojom putuje Evropom, posetila je Miločer i Sveti Stefan, gde je poželela da provede dan na jednoj od čuvenih luksuznih plaža. Međutim, kada je čula koliko treba da plati komplet plažnog mobilijara, brzo je promenila plan.

Paprena cena

Na Kraljičinoj plaži u Miločeru dve ležaljke i suncobran koštali su čak 200 evra za jedan dan. Istu cenu zatekla je i na plaži uz Sveti Stefan.

Kejt nije skrivala zaprepašćenje dok je snimala gotovo potpuno prazan prostor. Na Kraljičinoj plaži nije bilo kupača, dok je uz Sveti Stefan zatekla tek ponekog gosta.

Jednog od zaposlenih upitala je da li turisti zaista pristaju da izdvoje toliki novac samo za ležaljke i suncobran. On joj je, kako je prenela, odgovorio da je plaža prethodnog dana bila puna.

Ipak, prizor koji je snimila govorio je drugačije – redovi praznih ležaljki, more i tišina usred letnje sezone.

„Nisam dovoljno bogata“

Holanđanka je na kraju odustala od luksuzne varijante i našalila se da „nije dovoljno bogata“ da bi provela dan na toj plaži.

Povoljniju opciju pronašla je na drugoj strani Svetog Stefana. Tamo je komplet u prvom redu koštao 50 evra, dok je za dve ležaljke i suncobran u poslednjem redu trebalo izdvojiti 30 evra.

Upravo taj poslednji red bio je njen konačan izbor, a razlika u ceni između dve obližnje plaže ostavila ju je bez reči. Za isti osnovni sadržaj na jednoj lokaciji trebalo je platiti 200, a na drugoj 30 evra.

Skuplje od egzotike

Kejt na društvenim mrežama redovno objavljuje snimke sa svojih putovanja, predstavlja evropske gradove i upoređuje troškove na poznatim turističkim mestima. Ipak, tvrdi da ovakav cenovnik nije zatekla ni na nekim od najpoznatijih egzotičnih destinacija.

„Ovakve cene nisam videla ni na Sejšelima ni na Fidžiju“, napisala je uz snimak sa Svetog Stefana.

Video: Pahis plaža