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Venčanje u Hvratskoj izazvalo je veliku buru na Balkanu. Na snimku koji kruži društvenim mrežama vidi se mladi bračni par kako izlazi iz opštine, ali u ulozi koju mnogi nisu očekivali. Umesto tradicionalnog prizora u kojem mladoženja nosi mladu preko praga, ovoga puta je situacija bila potpuno obrnuta - mlada je podigla i iznela mladoženju, dok je on sve vreme držao bidermajer. I upravo je taj detalj bio dovoljan da komentari počnu da se nižu.

"Udao se"

Dok su jedni u prizoru videli simpatičan i pomalo luckast trenutak kojim su mladenci želeli da razbiju tradiciju, drugi nisu mogli da sakriju koliko im je sve zajedno bilo neobično.

„Udao se“, glasio je jedan od komentara.

Druga korisnica kratko je dodala: „Baš vala“, dok je bilo i onih koji su prizor doživeli mnogo emotivnije.

„Malo mi suza krenula“, napisala je jedna devojka.

Međutim, ubrzo su se pojavile i reakcije onih koji nisu delili njihovo oduševljenje.

„Kakav krindž, reci“, glasio je jedan komentar.

A onda se javio i neko ko očigledno nije razumeo zbog čega bi scena uopšte bila sporna: „Šta je sporno, simpatično je.“

„Vidi se da je i mladoženji neprijatno“

Jedna reakcija posebno je privukla pažnju zbog toga što je autorka priznala da joj je čitav prizor izazvao neprijatnost.

„Dok gledam ovaj snimak kako mlada nosi mladoženju, zapljusnuo me neki talas neprijatnosti. Vidi se da je i mladoženji neprijatno“, navela je.

Upravo oko toga razvila se i rasprava - da li je reč o simpatičnoj šali dvoje ljudi koji su želeli da naprave nešto drugačije ili o trenutku koji je jednostavno previše neobičan?

Video je postao viralan na društvenim mrežama, posebno na platformi X, gde je prenet sa profila mladine prijateljice.

Kada mladenci odluče da okrenu tradiciju naglavačke

Venčanja su poslednjih godina sve manje vezana za stroga pravila. Mladenci često žele da njihov veliki dan bude drugačiji, ličan i prepoznatljiv, pa se sve češće odlučuju za neobične fotografije, koreografije i poteze koji će ostati zapamćeni.

Ovaj par je očigledno odlučio da jednu od najpoznatijih svadbenih tradicija potpuno preokrene. Umesto da mladoženja ponese mladu, mlada je ponela njega. A mladoženji je, barem u tom trenutku, pripala nesvakidašnja uloga - da sa bidermajerom u rukama bude mlada.

Možda je upravo to i bila namera: da se nasmeju, naprave uspomenu i pokažu da na njihovoj svadbi pravila mogu da se tumače kako oni žele. Ipak, kao što to obično biva kada neki neobičan snimak stigne na društvene mreže, publika je dobila priliku da ga protumači na svoj način.

Jedni su videli ljubav i dobru zabavu, drugi „krindž“, a treći se jednostavno pitaju - ko je koga ovde zapravo udao?

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