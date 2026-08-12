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Dnevni horoskop za 12. avgust. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta su zvezde predvidele znacima horoskopa ove srede.

OVAN

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Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Ovo je pravi period da ostvarite najviši poslovni cilj. Maksimalno ste koncentrisani i predani ideji koju već neko vreme imate. Ljubavna avantura sa osobom u znaku Vodolije prevazići će sva vaša očekivanja. U pitanju je tajna veza. Nesanica.

BIK

Bik
Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

  Konačno se posao odvija u pravcu koji očekujete. Odličan poslovni potez doneće vam znatan dobitak. Pred vama je lep period u odnosu s partnerom, očekuje vas sjajan provod udvoje. Problemi s kilogramima, obožavate brzu hranu.

BLIZANCI

Blizanci
Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Ovaj dan donosi zadovoljstvo, i to ne samo zbog odličnih rezultata nego i zbog posebnih pohvala. Vaš odnos s partnerom je dobar, ali nešto biste voleli da promenite. To će vam uskoro poći za rukom. Odlično se osećate. Imate osećaj da sve možete da postignete.

RAK

Rak
Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Glavni izazov je da prilikom sastanka s teškim pregovaračima ostanete hladne glave. Akcenat je na prilagođavanju. Danas možete imati sudbinski susret sa osobom koju upoznajete preko prijatelja. Glavobolja. Moguć povišen pritisak.

LAV

Lav
Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Od ključnog je značaja da pronađete kompromis i postignete dogovor s partnerima. Početak rada na važnom projektu. Ovaj period vam donosi mogućnost paralelne veze, samo pazite da ne budete otkriveni. Problemi s vidom, kao i sa očnim pritiskom.

DEVICA

Devica
Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Uspeh postižu one Device koje se bave zdravstvom i privatnim biznisom. Imate opasne rivale koji pokušavaju da vas sabotiraju. O ljubavi razmišljate ozbiljno. Dogovarate se s partnerom o ozvaničenju veze. Prehlada. Učestali kašalj, nemojte ga zanemarivati.

VAGA

Vaga
Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Vage koje se bave estetikom, ulepšavanjem, modom i rade sa ženama mogu da očekuju natprosečne rezultate tokom ovog dana. Partner je prihvatio vašu kritiku. Stvari se kreću uzlaznom putanjom. Ne boravite dugo napolju na visokim temperaturama.

ŠKORPIJA

Škorpija
Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Sastanak prolazi u znaku poteškoća jer saradnik može biti nepopustljiv. Pravi potezi vas vode u pravcu sporazuma. Period u kom ćete uspeti da prevaziđete jedan dugotrajan problem u okviru porodice. Pad imuniteta. Ne unosite dovoljno vitamina i minerala.

STRELAC

Strelac
Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Akcenat je na savršenoj komunikaciji. Uspeh kroz savršenu prezentaciju i javni nastup. Obnavljanje veze s bivšom ljubavlju može vam doneti stare dileme i nedoumice. Raspoloženi ste za opušteni odlazak na odmor s prijateljima. Potreban vam je odmor.

JARAC

Jarac
Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Izazov je da se držite zacrtanih ciljeva i sve obavljate postupno. Savršena organizacija vas vodi u pravcu uspeha. Vaš odnos s partnerom doživeo je katarzu i sada sledi stabilizacija. Prokontrolišite centar za ravnotežu, imate lošu orijentaciju.

VODOLIJA

Vodolija
Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Usredsredite se na izlaganje, jer bi jedna pogrešna reč mogla da vam nanese ozbiljnu štetu. Nesporazumi s partnerom sada su iza vas. Ulazite u fazu kad ćete se osećati emocionalno ispunjeno. Obavite sve neophodne godišnje analize.

RIBE

Ribe
Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

  Ključ uspeha u ovom periodu je da se oslonite na sve vaše saradnike i zajedno uradite projekat. Osmislite rezervni plan. Ljubavna avantura sa osobom u znaku Vodolije ili Lava može da preraste u nešto više. Obratite pažnju na saobraćaj. Moguće su povrede.

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