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Gotovo da ne postoji kuća u Srbiji koja u nekom kutku ne čuva fotografiju preminulih predaka, rođaka, prijatelja ili roditelja. Međutim, ukoliko ove slike držite u ramovima na stolovima ili okačene na zidovima, izlažete se velikom riziku. Prema narodnim verovanjima, držanje slika umrlih na vidnom mestu povezuje vas direktno sa svetom mrtvih i može vam ozbiljno narušiti zdravlje!

Narodno verovanje kaže da fotografije preminulih nikako ne smeju da vise na zidu, stoje na stolu ili budu na bilo kom mestu gde su vam neprestano na vidiku. Ako ignorišete ovaj savet, rizikujete da slika počne da crpi energiju živih ljudi koji borave u toj prostoriji.

ilustracija Foto: stivog / Alamy / Profimedia

I dok je povremeno gledanje fotografija iz albuma sa dozom nostalgije sasvim u redu, stalna izloženost ovim slikama navodno može prouzrokovati postepeno, ali opasno pogoršanje vašeg fizičkog i emotivnog stanja.

Kako se čuvaju fotografije pokojnika?

Da biste zaštitili sebe i svoju porodicu, a istovremeno ispoštovali uspomenu na preminule, obratite pažnju na sledeća pravila koja se moraju poštovati:

Slike mrtvih nikada ne bi trebalo čuvati zajedno sa slikama živih ljudi.

Ako na istoj fotografiji imate i žive i preminule osobe, oni koji duboko veruju u ove običaje savetuju da se takva slika iseče ili pocepa, kako bi se energija živih fizički odvojila od energije umrlih, prenosi Alo.

Foto: Carol Guzy / Zuma Press / Profimedia

Preporučuje se da se fotografije pokojnika drže isključivo u albumima crne boje ili pak u crnoj kesi.

Umesto svakodnevnog gledanja, savetuje se da se slike umrlih gledaju samo u danima koji su tradicionalno predviđeni za prisećanje na mrtve, kao što su zadušnice.

(Kurir.rs/ Žena)

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