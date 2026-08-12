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Pasoš je zvanična putna isprava koja se izdaje radi prelaska granice, putovanja, boravka u drugoj zemlji i povratka u matičnu. On služi i kao glavni dokaz o identitetu i državljanstvu u inostranstvu. To već znate. Isto kao što vam je dobro poznat osećaj dok čekate na izdavanje novog dokumenta, ili pak onaj kada treba da se prođe pasoška kontrola, što ume da potraje. No, postoje i ljudi koje takve glavobolje ne muče. Samo tri osobe na svetu mogu da putuju ne razmišljajući da li će upasti u gužvu na graničnom prelazu.

Jednostavno, njima pasoš – nije potreban. Ko su ti izuzeci od pravila i odakle im privilegija da preskoče najvažniji putni dokument bez kojeg ostali u većini slučajeva ne bi mogli da uđu u stranu zemlju? Ako ste pomislili na članove određenih kraljevskih porodica, u pravu ste. Ali, ne svi... Samo tri osobe na svetu. Samo njima nisu potrebne putne isprave, i samo oni ne moraju da razmišljaju o datumu isteka, zakazivanju termina za izdavanje novih i ostalim formalnostima.

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Britanski vladar

Verovatno znate da kraljica Elizabeta II nije posedovala ni pasoš, ni vozačku dozvolu, iako je više puta obilazila globus uzuž i popreko i, dok god je bila u stanju, krstarila londonskim Hajd parkom i Vindzorom u svojim omiljenim lend roverima. Putne isprave morala je da poseduje dok je bila princeza, ali je posle krunisanja zaboravila i kako izgledaju.

Pravilo nalaže da aktuelni britanski vladar ne nosi pasoš, zato što se u Ujedinjenom Kraljevstvu svaki zvanično izdaje na ime monarha. Kao suveren, on je zakonski autoritet koji zahteva slobodan prolaz za nosioce putnog dokumenta, odnosno podanike.

Kraljica Elizabeta II Foto: EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA

Unutrašnja korica sadrži formalan zahtev državnog sekretara Njegovog Veličanstva, sa molbom da se nosiocu dozvoli "slobodan prolaz bez dozvole ili prepreka". Pošto je monarh autoritet pod kojim se putna isprava izdaje, suvišno je da je i sam poseduje – to bi bilo kontradiktorno, kao da tražite od nekoga da sam sebi napiše dozvolu.

Drugim rečima, jedna od tri osobe koje mogu da putuju svetom bez pasoša je aktuelni britanski vladar, kralj Čarls III. I ta privilegija odnosi se samo na njega. Kamila, princ Vilijam, Kejt Midlton i ostali čanovi porodice moraju posedovati putne isprave, verovatno diplomatske, ali i dalje validne dokumente.

Kralj Čarls III Foto: Kylie Cooper - Pool via CNP / INSTAR Images / Profimedia

Japanski car i carica

Druge dve osobe na ovoj kratkoj listi možda će vas iznenaditi. To nisu ni švedski kralj, ni Albert od Monaka, ni saudijski princ, već – japanski car Naruhito i carica Masako. Direktivom japanskog Ministarstva spoljnih poslova od 10. maja 1971. godine, formalno je odlučeno "da bi bilo neprikladno da car poseduje običan pasoš ili da prolazi kroz imigracione i vizne procedure kao običan građanin".

Kada se sprema da poseti neku zemlju, japanska vlada unapred obaveštava domaćine, a po dolasku se umesto pasoša predstavlja ministarski dokument. Isto pravilo važi i za caricu, suprugu aktuelnog vladara.

car Naruhito i carica Masako Foto: The Asahi Shimbun / Jiji Press Photo / Profimedia

Osnova za ovo pravilo leži u Ustavu koji je na snazi od 1947. U njemu je car opisan kao "simbol države i jedinstva naroda; on svoj položaj crpi iz volje naroda, u kome leži državna moć". Stoga on nije ni običan građanin, niti šef države u klasičnom smislu, i ne donosi političke odluke. Njegova uloga je čisto reprezentativna i simbolična, a njegov portret se ne pojavljuje na novčanicama ili kovanicama.

Dakle, samo troje odabranih... A na planeti, prema poslednjim procenama Ujedinjenih Nacija, trenutno živi nešto više od 8,3 milijarde ljudi. I svi moraju da imaju putne isprave. Postoje, doduše, neke države u koje se može ući i sa biometrijskom ličnom kartom, ali boravak je ograničen.

Dakle, ako niste kralj Čarls, car Naruhito ili carica Masako, a planirate da idete dalje od zemalja u koje je ulaz dozvoljen samo sa ličnom kartom, pripremite pasoš i proverite da nije slučajno istekao pre nego što krenete na put.

(Kurir.rs/ Žena)

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