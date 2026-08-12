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Pomračenje Sunca u Lavu prema astrološkim tumačenjima donosi period velikih ličnih odluka, preispitivanja i promena. U centru pažnje biće ljubav, posao, novac, porodica, samopouzdanje i pitanje koliko smo spremni da živimo onako kako zaista želimo, a ne prema očekivanjima drugih.

Lav je znak koji se povezuje sa identitetom, kreativnošću, ljubavlju, decom, samopouzdanjem i potrebom da pokažemo ko smo. Zbog toga ovo pomračenje za mnoge neće doneti samo spoljašnje promene, već i trenutak u kojem će postati jasno da određene stvari više ne mogu da ostanu iste.

Neko će poželeti da promeni posao, neko će doneti važnu ljubavnu odluku, dok će drugi početi drugačije da gledaju na novac, porodicu ili sopstvene životne ciljeve.

Evo šta pomračenje Sunca u Lavu može da donese svakom horoskopskom znaku.

Ovan – ljubav i kreativnost dolaze u prvi plan

Ovan Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Ovnovima pomračenje Sunca u Lavu može doneti više uzbuđenja, ljubavi i želje za uživanjem.

Slobodni Ovnovi mogli bi da budu otvoreniji za flert i nova poznanstva, ali će istovremeno početi pažljivije da biraju kome poklanjaju vreme i emocije. Zauzeti će razmišljati o tome da li u njihovoj vezi još ima dovoljno spontanosti, strasti i zajedničkog zadovoljstva.

Dobar period otvara se i za kreativne projekte. Ideja koja je dugo bila na čekanju mogla bi konačno da dobije konkretnu formu, posebno kod onih koji rade u medijima, marketingu, umetnosti ili privatnom poslu.

Bik – promene u domu i porodici

Bik Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Za Bikove se glavne teme pomračenja odnose na dom, porodicu i sigurnost.

Mogući su planovi za selidbu, renoviranje, kupovinu ili prodaju nekretnine, ali promene ne moraju biti samo praktične. Neki Bikovi mogli bi da shvate da porodična očekivanja ili stari obrasci više ne odgovaraju životu koji žele.

Otvara se i pitanje ravnoteže između posla i privatnog života. Ono što je nekada delovalo sigurno sada može početi da izgleda kao ograničenje.

Blizanci – važna vest ili novo poznanstvo

Blizanci Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Blizancima predstoji period pojačane komunikacije, novih ideja, poznanstava i učenja.

Posebno povoljan može biti za one koji rade u medijima, marketingu, prodaji, obrazovanju, odnosima s javnošću ili na društvenim mrežama.

Jedna ideja, razgovor ili poznanstvo mogli bi da budu mnogo značajniji nego što na početku izgledaju. Blizanci će, međutim, morati da odluče kojoj ideji zaista žele da se posvete, umesto da energiju rasipaju na nekoliko strana.

Rak – novac postaje glavna tema

Rak Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Rakovima pomračenje Sunca u Lavu skreće pažnju na finansije i osećaj sopstvene vrednosti.

Moguća je promena posla, dodatni izvor prihoda ili odluka da za svoj rad konačno traže bolju nadoknadu.

Pojedini Rakovi mogli bi da shvate da već dugo daju mnogo više nego što dobijaju zauzvrat.

Istovremeno, trebalo bi obratiti pažnju na troškove i izbegavati kupovinu samo zbog potrebe da se kroz materijalne stvari potvrdi lični uspeh.

Lav – počinje potpuno novo životno poglavlje

Lav Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Lavovi će ovo pomračenje verovatno osetiti snažnije od mnogih drugih znakova jer se događa upravo u njihovom znaku.

Pred njima može biti period velikog ličnog preispitivanja. Posao, ljubav, izgled, životni stil i budući ciljevi mogu se naći pod lupom.

Mnogi Lavovi mogli bi jednostavno da shvate: „Ovo više nisam ja.“

Neki će poželeti da promene posao ili način na koji se predstavljaju svetu, drugi ljubavni život, izgled ili prioritete.

Najvažnije će biti da prestanu da se prilagođavaju samo kako bi zadovoljili očekivanja drugih.

Devica – vreme je da nešto ostavi iza sebe

Devica Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Kod Devica ovo pomračenje pokreće mirniji, ali veoma važan unutrašnji proces.

Mogu osetiti potrebu da se povuku, odmore i završe nešto što ih dugo emotivno ili mentalno opterećuje.

Ne mora se dogoditi velika spoljašnja promena. Dovoljno je da Devica shvati da više ne želi da nosi neku obavezu, odnos ili problem koji joj već dugo oduzima energiju.

Odmor i povlačenje sada nisu gubitak vremena, već priprema za novi početak.

Vaga – menja se krug ljudi oko vas

Vaga Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Vagama pomračenje donosi promene u prijateljstvima, društvenom životu i planovima za budućnost.

Neka prijateljstva mogu postati još čvršća, dok će se druga prirodno završavati. Vage bi mogle da shvate da ih sa pojedinim ljudima više ne povezuju iste vrednosti i ciljevi.

Istovremeno, nova osoba može otvoriti vrata ka poslu, saradnji ili potpuno novom društvenom krugu.

Škorpija – velika promena na poslu

Škorpija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Za Škorpije će jedna od najvažnijih tema biti karijera.

Mogući su napredovanje, novi posao, veća odgovornost, važan projekat ili veća profesionalna vidljivost.

Posebno značajan period očekuje Škorpije koje su dugo radile iza scene ili nisu koristile svoj puni potencijal.

Neke prilike mogu stići pre nego što se budu osećale potpuno spremno, ali upravo bi prihvatanje većeg izazova moglo da ih odvede na sledeći profesionalni nivo.

Strelac – putovanja i novi životni planovi

Strelac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Pomračenje Sunca u Lavu Strelčevima donosi želju za promenom, putovanjima i novim iskustvima.

Mogući su planovi vezani za inostranstvo, školovanje, kurs, preseljenje ili duže putovanje.

Kod drugih će najveću promenu doneti nova ideja, znanje ili osoba koja će ih naterati da drugačije pogledaju na budućnost.

Strelčevi koji su se osećali zaglavljeno ponovo bi mogli da požele nešto veliko i drugačije.

Jarac – novac i partnerski odnosi traže ozbiljne razgovore

Jarac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Jarčevima predstoje teme zajedničkih finansija, kredita, dugova, ulaganja, ali i poverenja u odnosima.

Razgovori koje su dugo odlagali mogli bi konačno da dođu na dnevni red.

Partneri će možda morati da naprave novi dogovor o novcu, obavezama ili budućnosti veze.

Za neke Jarčeve ovo može biti period jačanja bliskosti, dok će drugi shvatiti da je odnos postao previše jednostran.

Vodolija – ljubav dolazi do prekretnice

Vodolija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Za Vodolije su partnerski odnosi jedna od najvažnijih tema pomračenja Sunca u Lavu.

Slobodne Vodolije mogu upoznati osobu koja će promeniti njihov pogled na ljubav, dok će oni koji već imaju partnera morati da razmisle o sledećem koraku.

Neke veze mogu postati ozbiljnije, dok će problemi koji se dugo ignorišu konačno morati da budu rešeni.

Pomračenje ne mora da donese raskid. Pre svega može doneti jasnoću o tome šta oba partnera zaista žele.

Ribe – promena posla ili svakodnevnih navika

Ribe Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Ribama pomračenje donosi promene u svakodnevnom životu, poslu i organizaciji vremena.

Neko može promeniti posao ili radno okruženje, dok će drugi odlučiti da prestanu da prihvataju ritam koji ih iscrpljuje.

Posebno će biti važno da Ribe bolje rasporede obaveze i ostave više vremena za odmor i stvari koje ih ispunjavaju.

Kod njih najveće promene možda neće doći preko noći, već kroz male odluke koje će svakodnevno ponavljati.

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