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Morsko dno kod Sicilije još jednom je pokazalo koliko tajni iz antičkog sveta krije ispod površine. Oko pet kilometara od obale Mazare del Valo pronađena je olupina rimskog trgovačkog broda stara više od dve hiljade godina, a arheologe je posebno oduševilo ono što je ostalo sačuvano oko nje – stotine amfora koje su nekada činile brodski teret.

Olupina leži na dubini od čak 46 metara, a prema prvim procenama potiče iz perioda između 2. i 1. veka pre nove ere. Na nalazištu su, osim velikog broja keramičkih posuda, pronađena i dva olovna dela sidara, kao i još jedna konstrukcija od olova.

Otkriće je već ocenjeno kao jedno od značajnijih podvodnih arheoloških nalazišta otkrivenih u Italiji poslednjih godina.

Ribari dali prvi trag

Do olupine se nije došlo tokom unapred planiranog arheološkog istraživanja.

Presudnu informaciju dali su ljudi koji dobro poznaju taj deo mora. Nakon dojave privatnih lica, italijanski karabinjeri iz jedinice za zaštitu kulturnog nasleđa, zajedno sa stručnjacima Pomorske superintendencije Sicilije i podvodnom jedinicom karabinjera iz Mesine, krenuli su u proveru lokacije.

Pogledajte u galeriji nestvarne kadrove:

1/6 Vidi galeriju Olupina rimskog broda sa stotinama amfora pronađena na 46 metara dubine kod Sicilije Foto: youtube/ArchaeoReporter

Kada su ronioci stigli do morskog dna, postalo je jasno da ispred njih nije obična skupina kamenja.

Podvodni ribolovac Đakomo De Mola, koji je sa Igorom Bisulijem učestvovao u pronalasku lokacije, opisao je na društvenim mrežama koliko ga je prizor iznenadio. Vidljivost nije bila idealna, ali kada se približio dnu, ugledao je veliko polje amfora koje su vekovima ležale skrivene u moru.

Brod prevozio vino?

Najveći deo pronađenog tereta čine amfore tipa Dressel 1A, karakteristične za period u koji je olupina preliminarno datirana. Takve keramičke posude bile su naročito povezane sa transportom vina, zbog čega se pretpostavlja da je upravo vino moglo da čini najveći deo tereta ovog trgovačkog broda.

Prema medijskim izveštajima, brod je bio dug približno 21 metar, dok mu je širina iznosila oko šest metara. Na morskom dnu ostalo je nekoliko stotina amfora, a pojedini izveštaji navode broj od oko 500 komada.

Foto: youtube/ArchaeoReporter

Za arheologe, međutim, njihova vrednost nije samo u starosti.

Raspored posuda, njihovo poreklo i eventualni tragovi sadržaja mogu da pomognu stručnjacima da rekonstruišu trgovinu na Mediteranu pre više od dve hiljade godina – od luka iz kojih je roba polazila do pravaca kojima su trgovački brodovi povezivali različite delove antičkog sveta.

„Prozor“ u drevni Mediteran

Italijanski ministar kulture Alesandro Đuli ocenio je ovo otkriće kao jedno od najvažnijih podvodnih arheoloških pronalazaka poslednjih godina.

Za stručnjake je olupina svojevrsna vremenska kapsula. Brod i njegov teret mogu da pruže nove podatke o ljudima koji su plovili Mediteranom, robi kojom se trgovalo, ali i čitavoj mreži trgovačkih ruta koje su pre više od dva milenijuma povezivale njegove obale.

Sicilija je zbog svog geografskog položaja vekovima bila jedna od ključnih tačaka pomorskih puteva, zbog čega njeno priobalje predstavlja izuzetno bogato područje za podvodnu arheologiju.

Istraživanje tek počinje

Pronalazak olupine, međutim, predstavlja tek početak posla.

Italijanske vlasti najavile su dodatno dokumentovanje nalazišta i detaljnija arheološka istraživanja. Stručnjaci će pokušati preciznije da utvrde starost broda, poreklo tereta i njegovu moguću destinaciju, ali i da odrede na koji način će čitava lokacija biti zaštićena.

Posebno će biti zanimljivo istraživanje amfora. Ako njihovo poreklo i nekadašnji sadržaj budu mogli preciznije da se utvrde, olupina kod Mazare del Valo mogla bi da pruži dragocene podatke o trgovini vinom i drugim proizvodima u vreme kada je Mediteran predstavljao jednu od najvažnijih trgovačkih arterija antičkog sveta.

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