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Dnevni horoskop za 13. avgust. Šta pripadnike Zodijaka očekuje pogledajte u detaljnoj prognozi.

OVAN

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Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Očekuje vas finansijski uspeh ako započnete investicije ili posao na nekom kreativnom ili naučnom projektu. Početak saradnje. Vaš odnos s partnerom je ušao u pozitivan period, jedno drugo ćete podržavati. Problem sa ekcemom.

BIK

Bik
Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

  Ključna tema ovog dana su vesti od saradnika od kog ste očekivali važan odgovor. Vaš poslovni predlog biće usvojen. Slobodne Bikove očekuju sudbinsko poznanstvo i ljubav na prvi pogled. Više se krećite. Primećujete i sami da ste bez kondicije.

BLIZANCI

Blizanci
Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Nezaposleni Blizanci ovog dana mogu dobiti važne vesti ili odgovor o rezultatima konkursa. Novi poslovni početak. Vaš odnos s partnerom prolazi kroz period pun nežnosti, ljubavi i razumevanja. Odnos je iskren i otvoren. Počnite s rekreacijom. Plivanje bi vam prijalo.

RAK

Rak
Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Nije preporučljivo da ulazite u velike rizike. Postoji mogućnost pogrešne procene razvoja potencijalnog posla. Izlazak sa osobom koja vam se dopada neće proteći u skladu s vašim očekivanjima. Promenite režim ishrane. Imate problem s varenjem.

LAV

Lav
Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Danas ćete zablistati u svom elementu, i to ne samo zbog svojih sposobnosti za organizaciju već i za savršenu prezentaciju. Danas možete sresti staru simpatiju. Planete vam pružaju priliku za još jedan pokušaj. Već dugo se mučite sa alergijom.

DEVICA

Devica
Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Važno je da se tokom ovog dana upustite u analizu prethodne nedelje i ponovo osmislite poslovni plan za narednu nedelju. Očekuje vas poznanstvo s veoma atraktivnom osobom na nekom putovanju ili preko saradnika. Nervoza. Napeti ste, a da i sami ne znate zbog čega.

VAGA

Vaga
Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Važne vesti mogu obeležiti dan. Ukoliko planirate da pređete na neko drugo radno mesto, to će vam poći za rukom. Vaš odnos s partnerom je savršeno izbalansiran i potpuno ste zadovoljni načinom na koji se ponaša prema vama. Problem sa urogenitalnim sistemom.

ŠKORPIJA

Škorpija
Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Ovaj dan protiče u znaku rekapitulacije prethodne nedelje. Razradite svakako i rezervni plan za narednu nedelju. Obnovićete kontakt s bivšom ljubavi, ali vam neke situacije prilikom susreta neće lako pasti. Bolovi u nogama, naročito u predelu kolena.

STRELAC

Strelac
Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Poslovno putovanje koje može da iskrsne u ovom periodu sasvim izvesno vam donosi uspešno sklapanje sporazuma i novu saradnju. Slobodne Strelčeve očekuje period u kojem mogu sresti svoju srodnu dušu, i to upravo na nekoj zabavi.

JARAC

Jarac
Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Ovaj dan vam donosi važne pregovore i sastanak na kojem ćete uspeti da svoje ideje prezentujete u savršenom svetlu. U vaš život pokušava da se vrati osoba prema kojoj ste u prošlosti gajili osećanja. U dilemi ste. Ukočenost vratnog dela kičme.

VODOLIJA

Vodolija
Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Uspeh će postići Vodolije koje se bave umetnošću ili kreativnim zanimanjima. Originalnost vam donosi napredak u karijeri. Zajedničko putovanje s partnerom doprineće tome da se ponovo zbližite i osetite duboko povezanim. Potrebna vam je masaža za opuštanje.

RIBE

Ribe
Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

  Poslovno putovanje može vam doneti proširenje kruga saradnika i uvođenje novih elemenata u dosadašnje poslovanje. Finansijski dobitak. Slobodne Ribe očekuje sudbinsko poznanstvo, i to na nekom putovanju ili putem posla. Melanholični ste, što može preći u depresiju.

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