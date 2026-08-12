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Nebo večeras donosi zanimljiv astronomski i astrološki fenomen - delimično pomračenje Sunca, dok će meteorska kiša dostići svoj maksimum, a pažnju posebno privlači i neobičan raspored planeta. Za ljubitelje astrologije, ovakve promene na nebu imaju posebno značenje, jer se smatra da mogu da donesu prekretnice, zatvaranje pojedinih životnih poglavlja, ali i otvaranje vrata za nove početke.

Pomračenje donosi preokrete

Ana Rakić Đuričić objašnjava da pomračenja imaju posebno mesto u astrologiji i da njihov uticaj ne treba posmatrati izolovano.

- Pomračenja su uvek veoma bitna, bilo da govorimo o Suncu ili Mesecu, i treba posmatrati i jedno i drugo. Pomračenje Sunca automatski povezujemo sa Mladim Mesecom, a nakon njega u narednih 28 dana imamo različite mesečeve faze koje svi mi na neki način osećamo - neko intenzivnije, neko slabije. Zato je ovo period u kojem treba obratiti pažnju na ono što se dešava u našem životu i na promene koje osećamo - rekla je Rakić Đuričić.

Kako je navela, posebno snažan uticaj osećaće određeni horoskopski znaci, a u prvom planu je Lav.

- Kada govorimo astrološki, ovo pomračenje je izuzetno važno za ceo zodijak, ali posebno za Lava i vatrene znake. Zašto Lav? Zato što se Sunce, Mesec, Jupiter i Merkur nalaze u znaku Lava. Tu su, naravno, i Strelac i Ovan kao pripadnici vatrenog elementa, a veoma je važan i ulazak Marsa u znak Raka. Sve to zajedno pravi jednu vrlo snažnu astrološku sliku - objasnila je astrolog.

Prema njenim rečima, pomračenja često otvaraju pitanje završetaka, ali istovremeno stvaraju prostor da se nešto novo pokrene.

- Kada govorimo o osnovnom astrološkom značenju pomračenja, tu su novi počeci, ali i analize, prekidi i stavljanje tačke na određena poglavlja. U prvom redu mogu biti emotivne situacije i partnerski odnosi, ali i poslovne okolnosti. Naravno, svaki znak ima svoje posebno značenje i tumačenje, jer sve zavisi od toga u kojoj se prirodnoj kući određena pojava dešava. Zato ne možemo svima reći isto, ali možemo reći da je ovo period u kojem mnogi mogu osetiti potrebu da nešto promene, završe ili započnu iz početka - rekla je ona.

Zodijački krug, ilustracija Foto: Sarayut Thaneerat / Panthermedia / Profimedia

Avgust i novembar su važni

Astrološkinja je posebno izdvojila naredne mesece, naglašavajući da će se određene situacije intenzivnije rešavati.

- Avgust, ali zapamtite i novembar, mogu biti veoma važni za intenzivnije rešavanje različitih situacija. Ako gledamo natalnu astrologiju, onda svako od nas ima svoju individualnu priču i ne može se sve svesti na jedno opšte tumačenje. Ali ako gledamo i širu, mundanu astrologiju, odnosno ono što se odnosi na promene u svetu, onda možemo govoriti o periodu u kojem se različite stvari pokreću i menjaju. Zato je važno da svako pogleda svoj natalni horoskop i da ove tranzite poveže sa sopstvenom kartom - istakla je Rakić Đuričić.

Govoreći o poravnanju planeta, ona naglašava da svaka promena na nebu može imati drugačiji efekat na pojedince.

- Svaka promena na nebu utiče na nas, ali naravno, ne na svakoga istim intenzitetom. Zato uvek podvlačim da ovakve stvari treba dovesti u vezu sa natalnim horoskopom. Ono što je za jednu osobu izazov, za drugu može biti pokretač i velika šansa. Izazovni aspekti ne moraju nužno da budu nešto loše, oni mogu da dovedu do afirmacije, do toga da čovek napravi veliki iskorak. Ali mogu pokazati i da nešto više ne može da funkcioniše i da je vreme da se određena priča prekine. To može biti odnos, posao, privatna situacija ili bilo šta drugo što je čoveka do sada opterećivalo - rekla je astrolog.

Foto: Kurir Televizija

Započnite novo poglavlje

Za sve one koji žele da iskoriste ovaj period za lične promene, Rakić Đuričić ima jednostavan savet - pogledati u sebe i napraviti prostor za ono što dolazi.

- Moj savet je da napravimo introspekciju i da zaista duboko razmislimo šta je ono što više nije vredno da čuvamo u svom životu. Nekada se držimo ljudi, odnosa, poslova ili situacija samo zato što smo na njih navikli, a zapravo nam više ne donose ništa dobro. Ovo je trenutak da se napravi analiza i da se neke stvari puste. Ako nešto više nema svrhu, treba imati hrabrosti staviti tačku i napraviti prostor za nešto novo. Ovo je Mlad Mesec i ovo jeste početak. Zato je moj idealan astrološki savet da započnete nešto novo, otvorite novo poglavlje u svom životu i nemojte se plašiti promena koje dolaze - zaključila je Ana Rakić Đuričić astrolog.

03:40 POMRAČENJE SUNCA DONOSI VELIKE PREOKRETE! Astrolog otkriva šta čeka sve znakove: "Stižu novi počeci, ali i raskidi!" Izvor: Kurir televizija

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