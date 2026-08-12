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Na nebu u Srbiji vidljivo je delimično pomračenje sunca, a u Beogradu i Novom Sadu su se mogli videti fantastični prizori.

Ceo događaj pomračenja Sunca počinje tačno u 19.26 časova, a Beograđani će ovu nebesku igru moći da posmatraju sve do 19.49, kada će sunce zaći.

1/4 Vidi galeriju Pomraćenje sunca 12. 08. Foto: Kurir

Mnogi su pomračenje sunca odlučili da prate sa Kalemegdana, gde ceo događaj praćenja organizuje Astronomsko društvo "Ruđer Bošković".

Potpuno pomračenje biće vidljivo duž uskog pojasa koji prolazi preko Grenlanda, Islanda i Španije, dok će veći deo Evrope, uključujući Srbiju, moći da prati delimično pomračenje.

Ovako je izgledalo pomračenje u Beogradu:

1/9 Vidi galeriju Pomračenje Sunca 12. avgusta u Beogradu Foto: Kurir.rs/Sanijela Stanisavljev

U Beogradu pomračenje počinje oko 19:26, maksimum je oko 19:45, a završava se oko 19:49. U trenutku maksimuma navodi se magnituda od 0,385. Pomračenje će biti najvidljivije u Subotici, gde počinje u 19.24, a završava se u 19.55, a najmanje vidljivo u Nišu, tvrde iz društva Ruđer Bošković.

Zbog toga će fotografisanje biti malo drugačije nego tokom potpunog pomračenja.

00:06 Počelo pomračenje sunca u Beogradu Izvor: Kurir

Čitaoci Kurira slali su nam fotografije pomračenja Sunca, a kadrovi su zabeleženi u Beogradu i Novom Sadu.

Ovako je izgledalo pomračenje Sunca u Novom Sadu:

1/7 Vidi galeriju Pomračenje sunca u Novom Sadu Foto: Kurir

Direktno usmeravanje kamere telefona ka Suncu bez odgovarajućeg solarnog filtera nosi rizik od oštećenja kamere.

Problem nije u tome što je Sunce „pomračeno“, već u tome što je čak i tokom delimičnog pomračenja preostali deo Sunčevog diska i dalje ekstremno svetao. Objektiv kamere prikuplja tu intenzivnu svetlost i usmerava je na senzor.

NASA i AAS zato preporučuju da se tokom delimične faze pomračenja koristi solarni filter postavljen ispred objektiva kamere. Njegova uloga je da smanji intenzitet Sunčeve svetlosti i toplote pre nego što dođu do optičkog sistema.

To znači da obične naočare za pomračenje nisu zamena za filter za kameru. Ako nemate odgovarajući solarni filter namenjen za optiku, bolje je da ne pokušavate da fotografišete Sunce direktno.

Ako želite da pomračenje posmatrate direktno, potrebne su vam posebne naočare za pomračenje ili drugi solarni posmatrač koji ispunjava standard ISO 12312-2.

Foto: Kurir

To je posebno važno zato što će se iz Srbije videti samo delimično pomračenje. Tokom delimične faze deo Sunčevog diska ostaje direktno vidljiv, pa nije bezbedno gledati u Sunce golim očima - čak ni kada je veliki deo Sunca prekriven Mesecom.

Američko astronomsko društvo (AAS) navodi da je jedini bezbedan način direktnog gledanja delimično pomračenog Sunca korišćenje posebnih solarnih filtera, poput naočara za pomračenje ili ručnih solarnih posmatrača. Obične naočare za sunce, čak ni veoma tamne, nisu dovoljna zaštita.