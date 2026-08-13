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Internet je ovih dana dobio novu malu zvezdu, a njegovo ime je Momota. Ovo preslatko mladunče polarnog medveda iz Japana osvojilo je srca ljudi širom sveta svojim neodoljivim nestašlucima, a posebno jednom neobičnom navikom – obožava da se igra sa saobraćajnim čunjevima.

Momota je rođen 4. decembra 2025. godine u akvarijumu Oga Aquarium GAO u japanskoj prefekturi Akita. Reč je o dečaku, sinu ženke Momo, a ime Momota dobio je u aprilu, nakon izbora u kojem su učestvovali posetioci.

Ono po čemu je posebno postao poznat jesu šareni saobraćajni čunjevi. Momota ih nosi, gura, slaže i pokušava da ih stavi na glavu poput šešira, samo što mu nije dovoljan jedan, nego istovremeno pokušava na svoju glavicu da stavi i po 4-5 čunjeva istovremeno. Upravo snimci njegovih nestašluka poslednjih dana masovno se dele na društvenim mrežama, pa je mladunče postalo prava viralna senzacija.

U jednom od najzabavnijih prizora Momota uspeva da postavi čunj na glavu, dok se njegova majka Momo vidno ljuti zbog njegovog glupiranja. Snimci su oduševili korisnike društvenih mreža, koji su ga već proglasili jednom od najslađih životinjskih zvezda ovog leta.

Kurir.rs

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