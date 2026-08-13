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Pred nama je jedan od najlepših perioda u pravoslavnom kalendaru – Gospojinski post, koji počinje 14. avgusta, i traje do praznika Uspenja Presvete Bogorodice (Velike Gospojine), 28. avgusta.

Kako bismo se na pravi način pripremili za ovaj duhovni podvig, veroučiteljka Andrea Kereš podelila je na svom Instagram profilu izuzetno koristan priručnik za Gospojinski post.

Kroz jednostavne, ali duboke pouke, ona nas podseća na suštinu posta i daje jasan odgovor na pitanje zašto je važno da se odvažimo na ovaj korak.

Počinje Gospojinski post Foto: Youtube Pt.

"Postimo u Njenu čast, sa ljubavlju prema Njoj"

Andrea podseća da Gospojinski post ima poseban, blagodatni karakter i da ga ne treba posmatrati kao teret, već kao izraz ljubavi prema Bogorodici:

"Gospojinski post traje od 14. do 28. avgusta i završava se praznikom Uspenja Presvete Bogorodice. Postimo u njenu čast, sa ljubavlju prema njoj koja se neprestano moli za nas."

Andrea naglašava da je u pitanju najkraći od četiri velika godišnja posta, što nam daje dodatno ohrabrenje da istrajemo, jer plodovi koje ćemo ubrati traju mnogo duže od samog uzdržavanja:

"Post ne traje zauvek (ovaj je čak i najkraći od 4 velika posta), ali plodovi koje donosi – i te kako mogu."

Zašto treba da počneš da postiš? Pet duhovnih plodova posta

U svom priručniku veroučiteljka izdvaja pet ključnih razloga za post i blagodeti koje on donosi verniku, a koje se tiču kako telesnog, tako i onog mnogo važnijeg – duhovnog aspekta našeg bića:

1. Da naučiš da usporiš

U svetu koji se neprestano žuri, post nam nudi preko potreban predah i tišinu.

"Post je prilika da zastaneš, osloniš se na tišinu i čuješ sebe i Boga."

2. Da očistiš misli

Post nije samo promena jelovnika, već dubinsko čišćenje celokupne naše ličnosti.

"Da očistiš misli. Ne samo stomak, već i dušu – od anksioznosti, zavisti, nemira i buke. Post resetuje unutrašnji svet."

3. Da zastaneš i vidiš gde si – bez filtera

U eri društvenih mreža, gde je sve ulepšano, post nas suočava sa našom stvarnom slikom pred Bogom i samima sobom.

"Da zastaneš i vidiš gde si – bez filtera. Da započneš iskren dijalog sa sobom i Bogom koji je često neprijatan, ali oslobađa jer vodi do iskrene Ispovesti."

Velika Gospojina Foto: Profimedia

4. Da obnoviš snagu

Iako mnogi misle da post iscrpljuje telo, Andrea objašnjava da je istina zapravo potpuno drugačija:

"Da obnoviš snagu. Tokom posta nismo na gubitku jer se opraštamo od mrsne hrane, nego obnavljamo dušu i telo koje nose teret prejedanja, rasplinutosti i stalnog jurcanja."

5. Da budeš bliže Bogu

Najuzvišeniji cilj svakog hrišćanskog podviga jeste sjedinjenje sa Tvorcem, a post je idealna staza ka tom cilju:

"Da budeš bliže Bogu. Ne zato što “moraš”, nego zato što želiš da upoznaš Onoga koji je izvor tvog postojanja i Koji je uvek uz tebe - čak i kada toga nismo svesni. Post je idealan momenat da to osvestimo i da se susretnemo sa Hristom kroz Svetu Tajnu Pričešća."

"Nemoj da razmišljaš: Da li ja to mogu?"

Jedna od najčešćih prepreka sa kojima se susrećemo pred početak posta jeste sumnja u sopstvene snage i nedostatak motivacije. Veroučiteljka Andrea ima snažnu poruku ohrabrenja za sve koji se dvoume:

– Nemoj da razmišljaš "da li ja to mogu?". Možeš, dan po dan, kao i za sve drugo u životu – nije stvar motivacije nego odluke i discipline koja se postom uči i učvršćuje. A Bog vidi svaki trud kada je iskren – navela je Andrea u Instagram obraćanju.

Za sam kraj ovog predivnog vodiča ona nam ostavlja misao koja skida svaki pritisak i podseća nas na Božju beskrajnu ljubav i razumevanje za naše slabosti:

– Ne zaboravi da je promena u tebi, i da Bog ne traži savršen početak nego da napraviš prvi korak.

Neka nam ove tople i mudre reči budu podstrek da predstojeći Bogorodičin post započnemo radosnog srca, svesni da svakim, pa i najmanjim trudom pravimo korak bliže sopstvenom duhovnom preporodu.

(Kurir.rs/ Žena)

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