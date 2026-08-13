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Rutinski let dronom iznad mora kod severne obale Novog Južnog Velsa pretvorio se za Aleksandera Foresta u prizor koji će teško zaboraviti. Dok je krajem jula snimao grbave kitove tokom migracije, pažnju mu je privukla ženka koja se kretala znatno sporije od ostalih.

Forest je odlučio da je prati kamerom, a onda se oko nje u vodi pojavio crvenkasti oblak. U prvom trenutku pomislio je da je možda reč o napadu predatora, ali je ubrzo iz vode izronila mala bela silueta.

Prvi udah

Bilo je to tek rođeno mladunče grbavog kita koje je odmah krenulo ka površini kako bi prvi put udahnulo vazduh.

- Odjednom se pojavio crveni oblak, a onda sam ugledao malu belu siluetu kako izlazi ka površini. Tada sam shvatio da gledam novorođenog kita - ispričao je Forest.

Snimanje se nastavilo još nekoliko sati, tokom kojih su Forest i njegove kolege pratili prve trenutke majke i mladunčeta. Mali kit u početku se teško snalazio, povremeno se udaljavao, ali se gotovo sve vreme držao blizu majke.

Redak prizor

Ovakvi trenuci izuzetno retko se beleže u prirodi, a veruje se da je ovo prvi put da je rođenje grbavog kita snimljeno iz vazduha pomoću drona.

Snimci bi sada mogli da budu dragoceni i naučnicima, jer pružaju jedinstven pogled na prve minute života mladunčeta, ponašanje majke i njihovu vezu neposredno nakon rođenja.

Za Foresta je sve počelo kao običan dan na moru, a završilo se snimkom jednog od najnežnijih i najređih trenutaka u životu ovih morskih džinova.

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