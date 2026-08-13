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Jedna porodica iz Nju Džerzija suočila se sa prizorom koji sigurno nije očekivala u sopstvenom dvorištu. Ispod njihove baštenske šupe skrivao se burmanski piton duži od dva metra, a posebno je privukao pažnju njegov neobično veliki stomak. Tek nakon rendgenskog snimanja postalo je jasno šta se zapravo dogodilo.

Sve je počelo kada je majka, dok je zalivala cveće u dvorištu, primetila ogromnu zmiju. Piton se ubrzo zavukao ispod baštenske šupe, zbog čega je porodica odlučila da ne rizikuje i odmah pozove stručnjake za uklanjanje zmija.

Iako burmanski pitoni nisu otrovni, to ne znači da su bezopasni. Reč je o velikim i snažnim zmijama koje plen savladavaju obavijanjem tela oko njega i stezanjem, pa mogu predstavljati opasnost i za životinje i za ljude.

Kako bi došli do zmije, stručnjaci su morali da uklone deo podnih dasaka šupe. Tada su primetili da piton ima izrazito naduven stomak.

Postojala su dva moguća objašnjenja. Jedno je bilo da je zmija nedavno pojela veliki obrok. U tom slučaju bila bi sita, pa bi i verovatnoća da pokuša da napadne ljude bila manja. Druga mogućnost bila je da je reč o ženki koja nosi jaja, što bi značilo da bi uskoro na tom mestu moglo da se pojavi mnogo više pitona.

Stručnjaci su na kraju uspeli da izvuku zmiju iz skrovišta. Ispostavilo se da je burmanski piton dugačak gotovo dva i po metra.

Misterija njegovog ogromnog stomaka rešena je nakon rendgenskog snimanja.

Piton nije bio pun jaja, već hrane. Snimak je pokazao da je njegov poslednji obrok bio oposum.

Pojava ove vrste zmije u Nju Džerziju posebno je neobična jer burmanski piton nije autohtona vrsta u Sjedinjenim Američkim Državama. Prirodno stanište ovih zmija nalazi se u jugoistočnoj Aziji, ali ih pojedini ljudi u SAD drže kao kućne ljubimce.

Pretpostavlja se da je pronađeni piton najverovatnije pobegao vlasniku ili da ga je neko namerno pustio u prirodu. Stručnjaci upozoravaju da puštanje ovakvih egzotičnih životinja u prirodu nikako nije preporučljivo.

Zmija je nakon hvatanja prebačena na bezbedno mesto i trenutno se nalazi pod nadzorom stručnjaka koji ima iskustva sa zmijama.

Nadležne službe sada pokušavaju da pronađu odgovarajući trajni smeštaj za pitona.

(Kurir.rs/Nova)

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