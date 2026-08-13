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Milioni ljudi širom Evrope u sredu su pogled usmerili ka nebu, prateći jedan od najiščekivanijih astronomskih događaja godine. Potpuno pomračenje Sunca 12. avgusta pretvorilo je delove Evrope u sumrak usred dana, dok su oni koji nisu bili na putanji totaliteta mogli da posmatraju delimično zaklanjanje Sunčevog diska.

Putanja potpunog pomračenja prošla je preko Grenlanda, Islanda, severa Rusije i Atlantika, a zatim stigla do Španije i malog dela Portugala. Posebno spektakularni prizori zabeleženi su u Španiji, gde je Mesec pred zalazak nakratko potpuno prekrio Sunce.

Pogled sa 10.000 metara

Dok su hiljade ljudi tražile najbolja mesta za posmatranje sa zemlje, jedna grupa imala je privilegiju da pomračenje prati iz potpuno drugačije perspektive.

Kompanija Iberija organizovala je specijalan let IB1473 koji je iz Madrida poleteo upravo sa zadatkom da „juri“ Mesečevu senku. Erbas A321XLR podigao se iznad oblaka i pratio posebno osmišljenu rutu preko područja Palensije, kako bi putnicima omogućio što bolji pogled na totalno pomračenje sa više od 10.000 metara visine.

Rezultat su bili prizori koji su ubrzo počeli da kruže društvenim mrežama.

Sa visine se moglo posmatrati kako svetlost postepeno nestaje, nebo menja nijanse, a Sunce se pretvara u tamni disk okružen blistavom koronom. Putnici na specijalnom letu uživali su u potpunom pomračenju oko dva minuta i sedam sekundi, bez oblaka koji su posmatračima na zemlji na pojedinim mestima pravili probleme.

Let napravljen zbog pomračenja

Avion nije prevozio samo zaljubljenike u astronomiju. Na letu su bili i istraživači projekta Shelios, koji su iskoristili retku priliku za naučna merenja i posmatranje Sunca iznad većeg dela atmosferskih smetnji. Snimak je istovremeno prenošen iz vazduha zahvaljujući internet vezi u avionu.

Za Španiju je događaj imao i istorijski značaj. Bio je to prvi potpuni pomračenje Sunca vidljivo sa Iberijskog poluostrva još od 1912. godine.

Video: Pomračenje Sunca u Novom Sadu