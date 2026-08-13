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Španski influenser Ruben Holgado boravio je u plutajućem hotelu Tiki Suites, nedaleko od Ki Vesta na Floridi, koji je opisao kao jedno od najizolovanijih mesta za boravak na svetu. Ruben je najpre proveo deset sati u avionu putujući od Barselone do Majamija, zatim još pet sati u automobilu, da bi poslednji deo puta prešao čamcem.

Foto: rubenholg/tiktok

Kada je konačno stigao, pred njim se pojavila mala plutajuća kućica usidrena usred otvorenog mora. Koliko je lokacija bila udaljena od civilizacije najbolje govori Rubenova opaska da mu je u tom trenutku Kuba bila bliža nego Majami.

Kapetan ga upozorio na ajkule

Kapetan čamca pre odlaska mu je savetovao da se ne udaljava previše od hotela. Jak vetar dodatno je otežavao kretanje, pa ga je upozorio da bi, ukoliko ne bude dovoljno oprezan, mogao da se nađe u situaciji u kojoj bi morao da bude spasavan.

Posebno upozorenje odnosilo se i na ajkule koje obitavaju u okolnim vodama.

Iako je sve to zvučalo pomalo zastrašujuće, Ruben je odlučio da se prepusti avanturi.

Foto: rubenholg/tiktok

„Koštalo me je celog bubrega“

Kada je reč o ceni, ovakav odmor definitivno nije namenjen svačijem džepu. Ruben nije otkrio koliko je tačno platio noć provedenu usred mora, ali se našalio da ga je boravak „koštao celog bubrega“.

Uprkos potpunoj izolaciji, plutajuća kućica nudi gotovo sve što je potrebno za relativno udoban boravak. Gostima su na raspolaganju klima-uređaj, kupatilo, udoban krevet, pa čak i televizor.

Upravo je televizor Rubenu bio posebno simpatičan, jer se nalazio usred okeana, kilometrima udaljen od kopna.

U sobi ga sačekao „Titanik“

Posebno ga je nasmejalo kada je u sobi pronašao DVD sa filmom „Titanik“.

Teško je zamisliti ironičniji izbor filma kada se nalazite u maloj kućici usred okeana, kilometrima udaljeni od kopna. Tokom boravka Ruben je uživao u pecanju i kupanju, a jedne večeri odlučio je da se suoči sa strahom od duboke vode.

Sa baterijskom lampom u ruci ušao je u more, nadajući se da će možda ugledati čak i ajkulu.

Zalazak sunca ostavio ga bez reči

Ipak, najveći utisak na njega ostavio je prizor zalaska sunca.

Dok je sunce polako nestajalo iza beskrajnog okeana, prizor mu je delovao veličanstveno. Međutim, mir i uživanje nisu dugo potrajali.

Ubrzo je područje zahvatila tropska oluja.

Tada je Ruben, kako kaže, prvi put ozbiljno počeo da se pita da li je odluka da ostane sam usred okeana zaista bila dobra ideja.

Ipak, znao je da je bezbedan jer je imao radio-vezu za hitne slučajeve, a oluja je na kraju prošla bez ozbiljnih posledica.

Foto: rubenholg/tiktok

Avantura daleko od civilizacije

Upravo taj spoj potpune izolacije, avanture i neizvesnosti Ruben smatra glavnim razlogom zbog kojeg je ovo iskustvo bilo toliko posebno.

Kaže da bi boravak preporučio svima koji žele da nakratko pobegnu od svakodnevnog života i civilizacije i iskuse nešto što će dugo pamtiti.

Ipak, do ovog neobičnog smeštaja nije moguće stići kao do običnog hotela.

Pored rezervacije, potrebna i papirologija

Kućica se formalno vodi kao plovilo, zbog čega je Ruben pre polaska morao da popuni brojne dokumente, pa čak i da pribavi osnovnu dozvolu za upravljanje plovilom.

Uprkos svoj papirologiji, dugom putovanju, upozorenjima o jakom vetru i ajkulama, kao i tropskoj oluji koja ga je zatekla tokom boravka, Ruben smatra da je iskustvo bilo vredno svakog truda.

Za njega je to bio pravi beg od civilizacije – nekoliko dana u kojima su umesto gradske buke društvo pravili samo more, vetar i beskrajni horizont.

(Kurir.rs/Informer)