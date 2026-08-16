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Ako već godinama koristite Netflix, verovatno imate utisak da poznajete gotovo svaku opciju ove striming platforme. Ipak, iza uobičajenih preporuka i kategorija nalazi se sistem koji mnogim korisnicima i dalje nije poznat – brojčani kodovi pomoću kojih mogu direktno da se pronađu veoma specifične vrste filmova i serija.

Trik može posebno da obraduje one koji više vremena provedu tražeći šta će da gledaju nego uz sam film. Umesto beskrajnog listanja početne strane i oslanjanja na Netflixov algoritam, dovoljno je u pretragu uneti odgovarajući broj.

Kod otkriva kategoriju

Na ovaj trik ponovo je skrenuo pažnju jutjuber Meti MekTek, poznat kao SetupSpawn. On je pokazao šta se događa kada se u Netflixovu pretragu ukuca broj 10118.

Rezultat je lista filmova o superherojima i junacima iz stripova, odnosno sadržaja koji korisniku ne mora uvek da bude ponuđen kao jasno izdvojena kategorija na početnoj strani.

Objašnjavajući kako sistem funkcioniše, Meti je rekao:

„Da li ste znali da ako odete na sajt netflix-codes.com, možete pronaći listu tajnih Netflix kategorija? Samo ukucajte šifru u pretragu i pojaviće se svi filmovi i emisije povezani sa tom kategorijom.“

Poenta je jednostavna – različiti žanrovi i podžanrovi imaju svoje brojčane oznake, pa korisnik može mnogo preciznije da suzi pretragu.

Od ajkula do političkih trilera

Netflixove kategorije daleko su detaljnije od klasične podele na komedije, drame, akcione i horor filmove.

Tako, na primer, ljubitelji horora čija se radnja odvija u morskim dubinama mogu da ukucaju 45028, dok kod 10118 vodi do filmova o superherojima.

Postoje i posebne oznake za psihološke trilere, dokumentarce o kriminalu, skandinavske filmove, političke komedije, zombi horore, romantične klasike, filmove zasnovane na istinitim događajima, pa čak i ostvarenja namenjena deci određenog uzrasta.

Ideja ovog sistema jeste da korisniku omogući precizniju pretragu od one koju nudi standardna Netflixova početna strana.

Kodovi koje vredi sačuvati

Foto: Shutterstock

Ukoliko želite da isprobate trik, ovo su neke od zanimljivijih kategorija:

1365 – akcioni i avanturistički filmovi

10118 – filmovi o superherojima i junacima iz stripova

10702 – špijunski akcioni i avanturistički filmovi

8985 – filmovi o borilačkim veštinama

783 – dečji i porodični filmovi

10056 – filmovi prema dečjim knjigama

47147 – klasična naučna fantastika i fantastika

46588 – klasični trileri

2700 – političke komedije

10256 – slepstik komedije

10944 – kultni horor filmovi

45028 – horori iz morskih dubina

8646 – filmovi o serijskim ubicama i slešer horori

42023 – natprirodni horor filmovi

75804 – vampirski horori

75930 – filmovi o vukodlacima

75405 – zombi horori

3652 – biografski dokumentarci

9875 – dokumentarci o kriminalu

5349 – istorijski dokumentarci

4006 – vojni dokumentarci

180 – sportski dokumentarci

90361 – muzički i koncertni dokumentarci

1159 – dokumentarci o putovanjima i avanturama

7018 – politički dokumentarci

2595 – naučni dokumentarci i dokumentarci o prirodi

3179 – biografske drame

4961 – drame snimljene prema knjigama

3653 – drame zasnovane na stvarnim događajima

7077 – nezavisni filmovi

11079 – eksperimentalni filmovi

3269 – nezavisni trileri

1613 – latinoamerički filmovi

9292 – skandinavski filmovi

5254 – istočnoevropski filmovi

502675 – omiljeni romantični filmovi

35800 – strastveni romantični filmovi

31273 – klasični ljubavni filmovi

1568 – akciona naučna fantastika i fantastika

1694 – naučnofantastični horori

5505 – psihološki trileri

10504 – politički trileri

11140 – natprirodni trileri

25804 – vojne televizijske serije

52780 – televizijski sadržaji o nauci i prirodi

10673 – akcione i avanturističke serije

1372 – naučnofantastične i fantastične serije

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