Ukucao je kod 10118 na Netflixu i uspeo ono što malo ko može: "Dobićete besplatno sve što vam treba"
Ako već godinama koristite Netflix, verovatno imate utisak da poznajete gotovo svaku opciju ove striming platforme. Ipak, iza uobičajenih preporuka i kategorija nalazi se sistem koji mnogim korisnicima i dalje nije poznat – brojčani kodovi pomoću kojih mogu direktno da se pronađu veoma specifične vrste filmova i serija.
Trik može posebno da obraduje one koji više vremena provedu tražeći šta će da gledaju nego uz sam film. Umesto beskrajnog listanja početne strane i oslanjanja na Netflixov algoritam, dovoljno je u pretragu uneti odgovarajući broj.
Kod otkriva kategoriju
Na ovaj trik ponovo je skrenuo pažnju jutjuber Meti MekTek, poznat kao SetupSpawn. On je pokazao šta se događa kada se u Netflixovu pretragu ukuca broj 10118.
Rezultat je lista filmova o superherojima i junacima iz stripova, odnosno sadržaja koji korisniku ne mora uvek da bude ponuđen kao jasno izdvojena kategorija na početnoj strani.
Objašnjavajući kako sistem funkcioniše, Meti je rekao:
„Da li ste znali da ako odete na sajt netflix-codes.com, možete pronaći listu tajnih Netflix kategorija? Samo ukucajte šifru u pretragu i pojaviće se svi filmovi i emisije povezani sa tom kategorijom.“
Poenta je jednostavna – različiti žanrovi i podžanrovi imaju svoje brojčane oznake, pa korisnik može mnogo preciznije da suzi pretragu.
Od ajkula do političkih trilera
Netflixove kategorije daleko su detaljnije od klasične podele na komedije, drame, akcione i horor filmove.
Tako, na primer, ljubitelji horora čija se radnja odvija u morskim dubinama mogu da ukucaju 45028, dok kod 10118 vodi do filmova o superherojima.
Postoje i posebne oznake za psihološke trilere, dokumentarce o kriminalu, skandinavske filmove, političke komedije, zombi horore, romantične klasike, filmove zasnovane na istinitim događajima, pa čak i ostvarenja namenjena deci određenog uzrasta.
Ideja ovog sistema jeste da korisniku omogući precizniju pretragu od one koju nudi standardna Netflixova početna strana.
Kodovi koje vredi sačuvati
Ukoliko želite da isprobate trik, ovo su neke od zanimljivijih kategorija:
1365 – akcioni i avanturistički filmovi
10118 – filmovi o superherojima i junacima iz stripova
10702 – špijunski akcioni i avanturistički filmovi
8985 – filmovi o borilačkim veštinama
783 – dečji i porodični filmovi
10056 – filmovi prema dečjim knjigama
47147 – klasična naučna fantastika i fantastika
46588 – klasični trileri
2700 – političke komedije
10256 – slepstik komedije
10944 – kultni horor filmovi
45028 – horori iz morskih dubina
8646 – filmovi o serijskim ubicama i slešer horori
42023 – natprirodni horor filmovi
75804 – vampirski horori
75930 – filmovi o vukodlacima
75405 – zombi horori
3652 – biografski dokumentarci
9875 – dokumentarci o kriminalu
5349 – istorijski dokumentarci
4006 – vojni dokumentarci
180 – sportski dokumentarci
90361 – muzički i koncertni dokumentarci
1159 – dokumentarci o putovanjima i avanturama
7018 – politički dokumentarci
2595 – naučni dokumentarci i dokumentarci o prirodi
3179 – biografske drame
4961 – drame snimljene prema knjigama
3653 – drame zasnovane na stvarnim događajima
7077 – nezavisni filmovi
11079 – eksperimentalni filmovi
3269 – nezavisni trileri
1613 – latinoamerički filmovi
9292 – skandinavski filmovi
5254 – istočnoevropski filmovi
502675 – omiljeni romantični filmovi
35800 – strastveni romantični filmovi
31273 – klasični ljubavni filmovi
1568 – akciona naučna fantastika i fantastika
1694 – naučnofantastični horori
5505 – psihološki trileri
10504 – politički trileri
11140 – natprirodni trileri
25804 – vojne televizijske serije
52780 – televizijski sadržaji o nauci i prirodi
10673 – akcione i avanturističke serije
1372 – naučnofantastične i fantastične serije
Video: Da li Holivud pokušava da bojkotuje film "Zvuk slobode"