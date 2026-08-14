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Spektakularno pomračenje Sunca 12. avgusta privuklo je pažnju miliona ljudi širom Evrope, ali je jedan španski sportista uspeo da ovaj redak astronomski događaj pretvori u prizor koji je za samo nekoliko sati obišao planetu. Dok su mnogi nebo posmatrali kroz zaštitne naočare i teleskope, olimpijski skejter Deni Leon odlučio je da pomračenje iskoristi kao kulisu za potez koji je nazvao „trikom svog života“.

Potpuno pomračenje bilo je vidljivo u delovima Španije i Islanda, dok je veliki deo ostatka Evrope mogao da prati njegovu delimičnu fazu. Mesečeva senka prešla je preko severa Španije pred sam zalazak Sunca, stvarajući prizore koji se u pojedinim evropskim područjima nisu videli decenijama.

Meseci pripreme

Pogledajte u galeriji kako je izgledalo pomračenje Sunca u Evropi:

1/21 Vidi galeriju Potpuno pomračenje Sunca 12. avgusta 2026. Foto: Daniele Solavaggione/LaPresse, Boris Roessler/DPA, Bernat Armangue/AP

Deni Leon nije želeo samo da posmatra ono što se događalo na nebu. Njegova ideja bila je mnogo ambicioznija – da u trenutku kada Mesec prekrije Sunce izvede skok na skejtbordu i pred objektivom se pojavi kao silueta ispred pomračenja.

Snimak je napravljen u mestu Novales, u španskoj provinciji Ueska, a iza nekoliko sekundi videa stajali su meseci planiranja. Ekipa je unapred tražila odgovarajuću lokaciju i pripremila rampu kako bi se Leonova putanja u vazduhu precizno poklopila sa položajem Sunca i Meseca.

Za grešku gotovo da nije bilo prostora.

Faza potpunog pomračenja na toj lokaciji trajala je svega oko pola minuta, pa je sportista imao izuzetno kratak vremenski period da izvede skok. Uprkos mraku koji je nastupio, vetru i pritisku da sve mora da uspe iz prvog pokušaja, Leon je pogodio trenutak.

Prizor za istoriju

Na snimku se vidi kako Deni leti iznad rampe dok se iza njega nalazi gotovo potpuno zaklonjeno Sunce. Njegova silueta na nekoliko trenutaka našla se tačno ispred pomračenja, zbog čega čitava scena izgleda gotovo nestvarno.

Video je ubrzo postao viralan. Prema pisanju španskog lista „As“, za samo 24 sata dostigao je čak 120 miliona pregleda, dok se snimak velikom brzinom širio društvenim mrežama širom sveta.

Video: Pomračenje Sunca