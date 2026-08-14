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Jedna odluka donesena iza zidina brunejskog dvora pokrenula je brojna pitanja širom sveta. Sultan Bruneja Hasanal Bolkijaoduzeo je svojoj snahi Rabijatul Adaviji sve kraljevske titule, a kao razlog navedeno je ponašanje koje je ocenjeno kao nedolično za suprugu člana kraljevske porodice.

Odluka je posebno privukla pažnju jer javnosti nije saopšteno šta je 33-godišnja supruga princa Abdula Malika konkretno uradila. Upravo odsustvo detalja otvorilo je prostor za brojne spekulacije, dok se kraljevska porodica o čitavom slučaju gotovo uopšte ne oglašava.

Foto: WILLY KURNIAWAN / AFP / Profimedia

Sultan je odluku doneo 8. avgusta, a Rabijatul Adavija ostala je bez titule „Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri“, koju je dobila nakon udaje za princa. Kancelarija velikog komornika saopštila je da je odluka stupila na snagu odmah.

Nisu otkrili šta je uradila

U zvaničnom obrazloženju navedeno je da je njeno ponašanje ocenjeno kao neprimereno položaju supruge člana kraljevske porodice, kao i da su njeni postupci narušili ugled monarhije i pokazali nedostatak poštovanja prema sultanu Hasanal Bolkiji. Međutim, dvor nije objavio nijedan detalj o događaju koji je doveo do ovako drastične odluke.

Još jedan detalj dodatno je podstakao interesovanje javnosti – nema zvanične potvrde da se Rabijatul Adavija i princ Abdul Malik razvode.

Par je u braku od 2015. godine, kada je njihovo raskošno venčanje u Bruneju trajalo danima i privuklo pažnju svetskih medija. Abdul Malik je drugi sin sultana Hasanal Bolkije i trenutno četvrti u redu za brunejski presto.

Rabijatul Adavija, snaha sultana Bruneja Hasanal Bolkije, kojoj su oduzete kraljevske titule Foto: Zheng Jie / Zuma Press / Profimedia

Šta će biti sa decom?

Princ Abdul Malik i Rabijatul Adavija imaju četiri ćerke, ali sultanova odluka neće promeniti njihov položaj u kraljevskoj porodici. Potvrđeno je da deca zadržavaju svoje kraljevske titule, iako ih je njihova majka izgubila.

Upravo zbog toga slučaj izaziva još veću pažnju. Hasanal Bolkija je i ranije oduzimao kraljevske titule ženama iz svoje porodice, ali su takve odluke bile povezane sa razvodima. Ovoga puta, barem za sada, nije objavljeno da je brak njegovog sina okončan.

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