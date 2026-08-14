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Ko je ikada proveo nekoliko sati u voćnjaku skupljajući šljive sa zemlje, zna da taj posao ume ozbiljno da iscrpi. Nije problem samo u količini voća, već u neprekidnom saginjanju, ustajanju i prenošenju punih kanti. Zato ne čudi što je jedna jednostavna sprava, namenjena upravo ovom poslu, za kratko vreme izazvala ogromnu pažnju na društvenim mrežama.

Video objavljen na TikTok profilu „dusan.stevanovic99“ prikazuje uređaj koji kupi šljive direktno sa zemlje, bez potrebe da se čovek saginje za svaki plod pojedinačno. Snimak je brzo postao viralan i prikupio više od četiri miliona pregleda, dok su se u komentarima nizale reakcije ljudi koji su odmah poželeli isti izum u svom voćnjaku.

Radi gotovo sama

Na prvi pogled, sprava podseća na malu ručnu kosilicu ili kolica. Ima dugu dršku kojom se gura po zemlji, dok se u donjem delu nalazi valjkasta konstrukcija od metalnih žica.

Kada uređaj pređe preko šljiva, plodovi ulaze između žica i ostaju unutar valjka. Daljim okretanjem oni se usmeravaju ka otvoru i završavaju direktno u kanti.

Čitav proces traje svega nekoliko sekundi, pa ono što bi ručno zahtevalo stalno saginjanje može da se obavi hodajući kroz voćnjak.

Upravo je taj detalj bio dovoljan da korisnici društvenih mreža počnu da se šale kako je neko konačno rešio jednu od najvećih muka svakog ko je kao dete bio poslat u šljivik.

„Ovom čoveku podignite spomenik“

Oduševljenja nije nedostajalo.

„Ko je ovo izmislio, ruke mu se pozlatile“, glasio je jedan od komentara, dok je drugi korisnik napisao da čoveku koji je napravio ovu spravu treba podići spomenik.

Bilo je i onih koji su čitavu stvar nazvali „tehnologijom 31. veka“, dok su se mnogi prisetili sopstvenog detinjstva i ranih jutara provedenih u skupljanju voća.

„Gde je ovo bilo kada sam ja kao dete morala u sedam ujutru u šljive“, našalila se jedna korisnica.

Za mnoge je upravo taj deo snimka bio najbolji dokaz da jednostavna ideja ponekad može da izazove veće oduševljenje od komplikovane tehnologije.

Ipak, nije baš savršena

Međutim, nije svako bio impresioniran.

Foto: tiktok/dusan.stevanovic99

Pojedini korisnici koji tvrde da su koristili slične uređaje upozoravaju da sprava ne pravi razliku između dobrog ploda i svega ostalog što se nalazi ispod drveta.

Tako zajedno sa šljivama u kanti mogu završiti suvo lišće, grančice, oštećeni i truli plodovi, zbog čega je naknadno prebiranje gotovo neizbežno.

Autor snimka na kraju je otkrio i naziv uređaja. U pitanju je jednostavno – sakupljač šljiva, a slične sprave mogu da se pronađu i u domaćim internet prodavnicama.

Cena se kreće oko 250 evra, pa ostaje pitanje da li se ulaganje isplati onima koji imaju samo nekoliko stabala.

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