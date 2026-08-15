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Srednjoškolski profesor iz Teksasa rasplakao se pred učenicima nakon što je shvatio da maturanti kojima predaje ne mogu da reše jednostavan zadatak iz pisanja. Darijus Vilijams, koji predaje u srednjoj školi Wheatley u Hjustonu, rekao je da ga je već drugog dana nove školske godine zatekao nivo pismenosti njegovih učenika, piše New York Post.

U videu koji je u utorak tokom pauze snimio za Instagram Vilijams je opisao šta se dogodilo. "Upravo sam završio tri časa nastave i bukvalno sam se slomio usred časa", rekao je.

Vilijams, nastavnik u programu strukovnog obrazovanja, maturantima je dao zadatak da na osnovu dva pročitana odlomka dovrše rečenicu za koju im je već dao gotovo sve potrebne informacije. Ostao je šokiran kada to nisu uspeli.

"Zapravo sam ja dovršio rečenicu umesto njih", ispričao je. "To su mladi ljudi od 17 i 18 godina, a nisu uspeli da napišu četiri reči. Četiri reči!"

"Objasnio sam im situaciju, zajedno smo vodili beleške. Dao sam im odgovore i pre nego što smo uopšte došli do zadatka, a oni ipak nisu znali da ga reše. Jednostavno ne znam u čemu je problem", dodao je.

"Ovo je tek drugi dan škole, a ja imam maturante koji jednostavno ne znaju da čitaju i maturante koji ne znaju da pišu. Ne znaju da pišu", rekao je Vilijams.

Vidno potresen i u suzama, objasnio je da njegovi učenici mogu da razgovaraju, logički razmišljati i argumentuju svoje stavove, ali te iste veštine ne uspevaju da prenesu na papir.

"Naši mladi crnci i Latinoamerikanci, naše mlade crnkinje i Latinoamerikanke", rekao je Vilijams, nakon čega je zaplakao i prekinuo snimanje.

Kritike nakon objave videa

Nakon objave videa Vilijams se našao na meti brojnih kritika. Neki korisnici društvenih mreža doveli su u pitanje njegove kvalifikacije, dok su drugi smatrali da ne bi trebalo javno da govori o problemima s pismenošću svojih učenika.

Vilijams, koji je poznat i kao kulinarski influenser, odgovorio je objavivši dokaze o svom obrazovanju. Pokazao je diplomu osnovnih akademskih koju je u aprilu stekao na Berkliju, te naveo da trenutno pohađa diplomske studije razvoja kurikuluma na American College of Education.

Pokazao je i svoje nastavničke sertifikate, među kojima su oni koje izdaju savezna država Teksas i Teksaška obrazovna agencija.

"Imam sve potrebne sertifikate", poručio je Vilijams u novom videu.

Kritičarima je potom odgovorio: "Svi vi koji imate problem s tim što ja poučavam mlade ljude, izvolite, preuzmite odgovornost. Nabavite sertifikate, dođite u ove srednje škole i stanite pred razred od 22 učenika iz časa u čas, pa da vidim kako ćete se vi snaći."

Zabrinjavajući rezultati i u Njujorku

Vilijamsov video pojavio se samo nekoliko dana nakon objave novih podataka o znanju učenika u Njujorku. Prema preliminarnim rezultatima, veliki broj učenika od trećeg do petog razreda prošle školske godine nije ostvario zadovoljavajući rezultat na standardizovanim testovima iz engleskog jezika.

Podaci objavljeni ove nedelje pokazuju da zadovoljavajući nivo na testovima u školskoj godini 2025/2026 nije dosegnulo 57 odsto učenika trećih razreda, 52 odsto učenika četvrtih i 57 odsto učenika petih razreda, prenosi Index.hr.

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