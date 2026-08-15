Dnevni horoskop za 15. avgust: Blizancima sleduje finansijsko unapređenje, Lavovima leptirići u stomaku, a Vagama...
Dnevni horoskop za 15. avgust. Detaljna astrološka analiza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta vam zvezde predviđaju prvog dana u nedelji.
OVAN
Pozitivnu promenu na poslu obeležiće veliki korak napred u saradnji s prijateljima. Period je povoljan za početak privatnog biznisa. Vaše simpatije za osobu koju ste upoznali preko prijatelja prelaze granice prijateljstva. Odlično se osećate.
BIK
Postojeći aspekti poboljšavaju vaše odnose s nadređenima i povećava se obim posla za one koji rade u uslužnim delatnostima. Razmišljate o svojoj vezi s partnerom veoma kritički i spremni ste da nešto radikalno promenite. Nervoza.
BLIZANCI
Promene na poslu doneće vam poboljšanje radnih uslova, pa samim tim ni rezultati neće izostati. Finansijsko unapređenje. Uveli ste promene u vaš odnos s partnerom i sada ste veoma zadovoljni, nemate više dileme. Stomačne tegobe.
RAK
Pruža vam se prilika da rešite pravne ili administrativne probleme koji su vam stvarali zastoj duže vreme. Napredak na poslu. Vaš odnos s partnerom prožet je suštinskim razumevanjem. Period produbljene bliskosti. Glavobolja.
LAV
Dinamika zbivanja vrti se oko poslovne komunikacije i početka nove saradnje. Mudri potezi dovode do znatnog razvoja posla. Ljubavni sastanak sa osobom koja vam se dopada odranije probudiće vam leptiriće u stomaku. Bol u leđima.
DEVICA
Važan poslovni sastanak ili razgovor s nadređenima proteći će u pozitivnoj atmosferi. Proširenje kruga nadležnosti. Poći će vam za rukom da se približite osobi koja vam se sve više dopada. Ljubavni sastanak. Probavne smetnje.
VAGA
Odlična poslovna ponuda ili važne vesti u vezi s jednim vašim poslovnim predlogom obeležiće ovaj dan. Nalazite se u centru pažnje gde god da krenete, to može da izazove ljubomoru kod vašeg partnera. Nervoza.
ŠKORPIJA
Uspeh u marketingu i u poslovnim pregovorima sa saradnicima iz inostranstva. Dobićete unapređenje na poslu. Vaš odnos s partnerom ulazi u period stabilnosti i uzajamnog razumevanja. Strast je na zavidnom nivou. Gubitak apetita.
STRELAC
Pruža vam se prilika da uspostavite novu saradnju s kompanijom iz inostranstva. Uspeh vam predstoji u trgovini i investicijama. Slobodni Strelčevi mogu da upoznaju svoju srodnu dušu preko posla ili nekog svog hobija. Prehlada.
JARAC
Postojeći aspekti unose pozitivnu transformaciju vašeg poslovnog plana. Unapređenje na odgovorniju poziciju. Povoljan period za konstruktivne razgovore s partnerom. Uspeh u zajedničkom projektu. Bolovi u kolenima.
VODOLIJA
Ovaj dan doprinosi mnogo boljoj atmosferi na poslu i uspehu u poslovnoj komunikaciji. Takođe vam donosi romantičan ljubavni sastanak, ali je sve obavijeno velom tajnosti. Nesanica, kao posledica nervoze, napetosti.
RIBE
Ovaj dan protiče u znaku sastanka iza zatvorenih vrata. Aspekti u vašem znaku doneće vam uspeh u kreativnim zanimanjima. Slobodne Ribe očekuje lep izlazak u društvo i poznanstvo s veoma privlačnom osobom. Glavobolja.
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