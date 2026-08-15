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Dnevni horoskop za 15. avgust. Detaljna astrološka analiza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta vam zvezde predviđaju prvog dana u nedelji.

OVAN

Pozitivnu promenu na poslu obeležiće veliki korak napred u saradnji s prijateljima. Period je povoljan za početak privatnog biznisa. Vaše simpatije za osobu koju ste upoznali preko prijatelja prelaze granice prijateljstva. Odlično se osećate.

Ovan Foto: Shutterstock

BIK

Postojeći aspekti poboljšavaju vaše odnose s nadređenima i povećava se obim posla za one koji rade u uslužnim delatnostima. Razmišljate o svojoj vezi s partnerom veoma kritički i spremni ste da nešto radikalno promenite. Nervoza.

Bik Foto: Shutterstock

BLIZANCI

Promene na poslu doneće vam poboljšanje radnih uslova, pa samim tim ni rezultati neće izostati. Finansijsko unapređenje. Uveli ste promene u vaš odnos s partnerom i sada ste veoma zadovoljni, nemate više dileme. Stomačne tegobe.

Blizanci Foto: Shutterstock

RAK

Pruža vam se prilika da rešite pravne ili administrativne probleme koji su vam stvarali zastoj duže vreme. Napredak na poslu. Vaš odnos s partnerom prožet je suštinskim razumevanjem. Period produbljene bliskosti. Glavobolja.

Rak Foto: Shutterstock

LAV

Dinamika zbivanja vrti se oko poslovne komunikacije i početka nove saradnje. Mudri potezi dovode do znatnog razvoja posla. Ljubavni sastanak sa osobom koja vam se dopada odranije probudiće vam leptiriće u stomaku. Bol u leđima.

Lav Foto: Shutterstock

DEVICA

Važan poslovni sastanak ili razgovor s nadređenima proteći će u pozitivnoj atmosferi. Proširenje kruga nadležnosti. Poći će vam za rukom da se približite osobi koja vam se sve više dopada. Ljubavni sastanak. Probavne smetnje.

Devica Foto: Shutterstock

VAGA

Odlična poslovna ponuda ili važne vesti u vezi s jednim vašim poslovnim predlogom obeležiće ovaj dan. Nalazite se u centru pažnje gde god da krenete, to može da izazove ljubomoru kod vašeg partnera. Nervoza.

Vaga Foto: Shutterstock

ŠKORPIJA

Uspeh u marketingu i u poslovnim pregovorima sa saradnicima iz inostranstva. Dobićete unapređenje na poslu. Vaš odnos s partnerom ulazi u period stabilnosti i uzajamnog razumevanja. Strast je na zavidnom nivou. Gubitak apetita.

Škorpija Foto: Shutterstock

STRELAC

Pruža vam se prilika da uspostavite novu saradnju s kompanijom iz inostranstva. Uspeh vam predstoji u trgovini i investicijama. Slobodni Strelčevi mogu da upoznaju svoju srodnu dušu preko posla ili nekog svog hobija. Prehlada.

Strelac Foto: Shutterstock

JARAC

Postojeći aspekti unose pozitivnu transformaciju vašeg poslovnog plana. Unapređenje na odgovorniju poziciju. Povoljan period za konstruktivne razgovore s partnerom. Uspeh u zajedničkom projektu. Bolovi u kolenima.

Jarac Foto: Shutterstock

VODOLIJA

Ovaj dan doprinosi mnogo boljoj atmosferi na poslu i uspehu u poslovnoj komunikaciji. Takođe vam donosi romantičan ljubavni sastanak, ali je sve obavijeno velom tajnosti. Nesanica, kao posledica nervoze, napetosti.

Vodolija Foto: Shutterstock

RIBE

Ovaj dan protiče u znaku sastanka iza zatvorenih vrata. Aspekti u vašem znaku doneće vam uspeh u kreativnim zanimanjima. Slobodne Ribe očekuje lep izlazak u društvo i poznanstvo s veoma privlačnom osobom. Glavobolja.

Ribe Foto: Shutterstock

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