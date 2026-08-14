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Dok ljubitelji mačaka širom sveta slavili Međunarodni dan mačaka 8. avgusta, mnogi razmišljaju o udomljavanju novog člana porodice iz lokalnog azila. Ipak, postoji i paralelni svet felinologije, u kojem retkost, egzotično poreklo i specifičan izgled podižu cenu rasnih mačića na nivo luksuznih automobila. Cenu ovih mačaka određuju složenost uzgoja, čistota genetske linije i potražnja na tržištu. Od hibrida sa divljim precima do drevnih rasa koje su nekada krasile krila kraljeva, ovo su neke od najcenjenijih i najskupljih mačaka na svetu.

Mačke su za mnoge ljude omiljeni kućni ljubimci, ali u svetu luksuzne felinologije neke rase dostižu cene ravne skupocenim automobilima. Njihovu vrednost određuju retkost, genetika, izgled i zahtevnost uzgoja. Među najskupljima nalazi se Ashera, kontroverzna mačka čija je cena navodno dostizala čak 125.000 dolara.

Foto: emmanuelle bonzami / Panthermedia / Profimedia

Među najcenjenijima su i savana i bengalska mačka, hibridi koji svojim izgledom podsećaju na divlje pretke. Sfinks osvaja neobičnim izgledom bez dlake, dok Khao Manee privlači snežnobelim krznom i očima različitih boja.

Ljubitelji egzotičnih rasa cene i karakale sa prepoznatljivim čupercima na ušima, kao i tojgere koji izgledaju poput malih tigrova. Među popularnijim luksuznim mačkama ističu se i mejn kun, poznat kao nežni div, te elegantna ruska plava mačka. Svaka rasa nosi posebnu priču, od drevnih mačaka sa kraljevskih dvorova do modernih dizajnerskih rasa.

sibirski mačići Foto: Jean-Michel Labat / Ardea / Profimedia

Iako su neke od njih izuzetno skupe, njihova vrednost nije samo u ceni već i u jedinstvenom karakteru i izgledu. Svet mačaka tako pokazuje koliko raznolika, fascinantna i luksuzna može biti povezanost ljudi sa ovim životinjama.

LAPERM (400 – 3.960 evra): Rasa koja se izdvaja svojim neobičnim, kovrdžavim krznom koje može varirati od kratkih talasa do dugih spiralnih kovrdža. Ovaj trajni izgled rezultat je prirodne genetske mutacije, a same mačke poznate su kao izuzetno privrženi i komunikativni ljubimci.

LaPerm mačka Foto: ardea.com / Jean-Michel Labat / Ardea / Profimedia

EGIPATSKA MAU MAČKA (700 – 1.585 evra): Elegantna, brza i neverovatno okretna, ovo je jedina prirodno tačkasta rasa domaće mačke. Osim po egzotičnom izgledu, cenjena je zbog svoje bogate istorije koja seže do drevnog Egipta, gde su njeni preci bili poštovani kao božanstva.

egipatske mau mačke Foto: ardea.com / Jean-Michel Labat / Ardea / Profimedia

BRITANSKA KRATKODLAKA MAČKA (700 – 1.760 evra): Ova mirna i staložena mačka prava je ikona britanske felinologije. Prepoznatljiva je po gustom, plišanom krznu, okruglom licu i zdepastoj građi, zbog čega neodoljivo podseća na mekanog medvedića, što savršeno odgovara njenoj stabilnoj naravi.

britanska kratkodlaka mačka Foto: Serhii Kucher / Alamy / Profimedia

AMERIČKA KOVRDŽAVA MAČKA (880 – 2.640 evra): Ono što ovu rasu čini jedinstvenom jesu njene uši koje se u elegantnom luku savijaju unazad prema sredini lobanje. Ovaj neobičan izgled rezultat je spontane genetske mutacije, a prati ga izuzetno vesela, inteligentna i prilagodljiva ličnost.

američka kovrdžava mačka Foto: Erich Schmidt / Panthermedia / Profimedia

RAGDOLL (900 – 2.200 evra): Velika i prelepa mačka prodornih plavih očiju, ragdol je ime dobio po svojoj neverovatnoj sklonosti da se potpuno opusti u rukama vlasnika, poput krpene lutke. Izuzetno su mirne, staložene i vole ljudsko društvo više od svega. Naziv „ragdol“ koristi se i u srpskim felinološkim izvorima.

Ragdoll mačka Foto: ardea.com / Jean-Michel Labat / Ardea / Profimedia

LIKOI (1.320 – 2.200 evra): Često nazivana mačkom vukodlakom, likoi poseduje zaista jedinstven izgled koji je rezultat prirodne mutacije. Njeno retko, isprekidano krzno i specifičan raspored dlaka oko očiju i njuške daju joj mističan izgled, dok je po karakteru veoma aktivna i sklona lovu.

Likoi mačka Foto: Lightspruch / Alamy / Profimedia

ŠKOTSKI FOLD (440 – 2.640 evra): Ova rasa postala je globalno prepoznatljiva po svojim karakterističnim, unapred savijenim ušima koje joj daju gotovo dečji izraz lica. Ipak, važno je naglasiti da je genetska mutacija zaslužna za taj izgled ujedno i uzrok teške i bolne bolesti zglobova poznate kao osteohondrodisplazija.

škotski fold Foto: Natalya Onishchenko / Alamy / Profimedia

MEJN KUN (900 – 3.520 evra): Poznat kao pravi „nežni div“ mačjeg sveta, mejn kun jedna je od najvećih pripitomljenih rasa na planeti. Osim impresivnom veličinom i čupavim repom, osvaja vlasnike svojom izuzetno druželjubivom, strpljivom i razigranom naravi, zbog čega je idealan porodični ljubimac.

mejn kun mačka Foto: ardea.com / Jean-Michel Laba / Ardea / Profimedia

SIBIRSKA MAČKA (1.060 – 3.520 evra): Velika, snažna i izdržljiva, ova ruska rasa razvila je gusto, vodootporno trostruko krzno kako bi preživela surove klimatske uslove. Uprkos bogatom krznu, često se ističe kao pogodan izbor za alergičare jer se smatra hipoalergenom rasom koja proizvodi manje iritansa.

sibirska mačka Foto: vvvita / Alamy / Profimedia

PETERBALD (1.056 – 4.400 evra): Elegantna i profinjena rasa poreklom iz Rusije, peterbald je prepoznatljiv po svojoj specifičnoj koži koja može biti potpuno bez dlake ili prekrivena tek finim, baršunastim krznom. Osim po neobičnom izgledu, ovi ljubimci izuzetno su cenjeni zbog svoje inteligencije, radoznalosti i privrženosti.

peterbald mačka Foto: Irina Jesikova / Panthermedia / Profimedia

TOJGER (2.640 – 4.400 evra): Ova fascinantna dizajnerska rasa ciljano je uzgajana kako bi u domove unela dašak divljine, verno podsećajući na minijaturnog tigra. Njeno snažno i mišićavo telo krase izrazito jasne, tamne pruge na narandžastoj podlozi, što joj daje upečatljiv i egzotičan izgled.

tojger mačka Foto: Jean-Michel Labat / Ardea / Profimedia

KARAKAL (6.160 – 8.800 evra): Iako je u svojoj suštini reč o fascinantnoj divljoj mački koja nastanjuje prostranstva Afrike i Azije, njeni hibridi postali su dostupni na tržištu kao izuzetno skupi i egzotični ljubimci. Ove mačke privlače pažnju svojom robusnom građom i neverovatnom elegancijom, ali njihov najprepoznatljiviji zaštitni znak jesu dugi, karakteristični crni čuperci na vrhovima ušiju koji im daju jedinstven i pomalo mističan izgled.

karakal mačka Foto: Willy Mobilo / Alamy / Profimedia

PERSIJSKA MAČKA (1.320 – 4.840 evra): Ova rasa već decenijama smatra se pravim sinonimom za luksuz i eleganciju u svetu felinologije. Poglede privlači svojim izuzetno dugim, raskošnim krznom koje zahteva posvećenu svakodnevnu negu kako bi ostalo u besprekornom stanju, kao i svojom prepoznatljivo mirnom i staloženom naravi. Ipak, potencijalni vlasnici moraju biti svesni da njihova specifična anatomija, posebno karakteristično spljošteno lice, nosi sklonost ka određenim zdravstvenim problemima, zbog čega su potrebni dodatna pažnja i redovna veterinarska briga.

persijska mačka Foto: ardea.com / Jean-Michel Labat / Ardea / Profimedia

ČAUSI (7.040 – 8.800 evra): Ovaj impresivni hibrid nastao je ukrštanjem domaće mačke i divlje mačke iz džungle (Felis chaus), što mu daje jedinstven i moćan izgled. Čausi je rasa prepoznatljiva po izrazito atletskoj građi, dugim nogama i neverovatnoj agilnosti. Osim fizičke snage, ove mačke krase izoštreni lovački instinkti i visok nivo inteligencije, zbog čega zahtevaju mnogo prostora za kretanje i stalnu mentalnu stimulaciju kako bi ostale zadovoljne u kućnom okruženju. Naziv „čausi“ koristi se i u srpskim tekstovima o rasama mačaka.

čausi mačka Foto: Natalia Seliverstova / Sputnik / Profimedia

KHAO MANEE (6.160 – 9.700 evra): Ova izuzetno retka i dragocena rasa, čije ime u prevodu znači „beli dragulj“, potiče sa Tajlanda, gde se vekovima smatrala simbolom sreće i blagostanja. Njena najistaknutija karakteristika jeste besprekorno, gusto krzno snežnobele boje koje joj daje aristokratski izgled. Ipak, ono što Khao Manee čini zaista fascinantnom jesu njene blistave oči koje mogu biti safirno plave, zlatnožute ili, u najcenjenijim slučajevima, različitih boja (heterohromija), što dodatno naglašava njenu mističnu i egzotičnu lepotu.

khao manee mačka Foto: Apisit Wilaijit / Alamy / Profimedia

SFINKS (1.590 – 8.800 evra): Odmah privlači pažnju svojim jedinstvenim izgledom – gotovo potpunim nedostatkom krzna. Ova rasa nastala je kao rezultat prirodne genetske mutacije u Kanadi šezdesetih godina prošlog veka. Uprkos pomalo vanzemaljskom izgledu, sfinks mačke poznate su po izuzetno toplom i privrženom karakteru. Veoma su društvene, energične i vole da budu u centru pažnje. Zbog nedostatka krzna koje bi upijalo masnoću sa kože, zahtevaju redovno kupanje kako bi im koža ostala čista i zdrava. Takođe su osetljive na hladnoću i sunce.

sfinks mačka Foto: Jean-Michal Labat / ardea.com / Ardea / Profimedia

BENGALSKA MAČKA (penje se i do 22.000 evra): Još jedan popularan hibrid nastao ukrštanjem azijske leopard mačke i domaće mačke. Rezultat je mačka koja izgleda poput minijaturnog leoparda, sa prepoznatljivim rozetama ili mramornim šarama na svilenkastom krznu. Iznimno su inteligentne, radoznale i aktivne. Zahtevaju stalnu mentalnu i fizičku stimulaciju; ako im je dosadno, mogu postati destruktivne. Vole da se penju, rešavaju zagonetke i, poput savana, često su fascinirane vodom. Iako izgledaju divlje, privržene su svojim porodicama i stvaraju snažne veze sa ljudima.

bengalska mačka Foto: ardea.com / Jean-Michel Labat / Ardea / Profimedia

SAVANA (8.800 – 44.000 evra): Poslužila je kao osnova za skandal sa „Asherom“, a i sama je jedna od najskupljih rasa. Oznaka „F“ (filial) pokazuje koliko je generacija mačka udaljena od svog divljeg pretka, afričkog servala. F1 generacija, sa jednim roditeljem servalom, najskuplja je i najviše podseća na divlju mačku. Ove mačke su izuzetno visoke, vitke i mišićave, sa velikim ušima i prepoznatljivim tačkastim krznom. Poznate su po inteligenciji i energiji koja nadmašuje prosečnu domaću mačku. Njihov karakter često se opisuje kao „pseći“ – odane su, prate vlasnike po kući, a mnoge uživaju u šetnjama na povocu i igri u vodi. Zbog svoje veličine i snage mogu skočiti i do dva i po metra u visinu, što zahteva bezbedan prostor i mnogo mentalne stimulacije. Naziv „savana“ koristi se u srpskim izvorima.

mačka savana Foto: Tierfotoagentur / J. Meyer, Tierfotoagentur / Alamy / Profimedia

ASHERA (može dostići neverovatnih 110.000 evra): Marketinški predstavljena kao hibrid afričkog servala, azijske leopard mačke i domaće mačke, Ashera je opisana kao ultimativni statusni simbol. Velika, elegantna i sa leopardastim šarama, trebalo je da bude i hipoalergena. Međutim, celu priču prati velika kontroverza. Genetska testiranja pokazala su da su mačke prodavane kao Ashera zapravo savane prve generacije. Mnogi stručnjaci danas smatraju da Ashera kao zasebna rasa nikada nije ni postojala, već da je reč o marketinškom triku kojim su postojeće hibridne mačke preprodavane po naduvanim cenama.

RUSKA PLAVA MAČKA (440 – 2.700 evra): Sinonim za eleganciju i gracioznost, ova mačka privlači pažnju svojim gustim, svilenkastim krznom srebrnoplavičastog odsjaja i prodornim, blistavim zelenim očima. Poznate su po svom mirnom i povučenom karakteru, kao i snažnoj odanosti jednom vlasniku.

ruska plava mačka Foto: ardea.com / Jean-Michel Labat / Ardea / Profimedia

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