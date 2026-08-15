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Snimak grupe američkih turista u restoranu u Rimu izazvao je raspravu na društvenim mrežama nakon što su pokušali da plate račun američkim dolarima. Video je snimio drugi Amerikanac koji se u tom trenutku takođe nalazio u restoranu i njihovo ponašanje ocenio kao bahato.

Ipak, deo korisnika ponudio je drugačije objašnjenje događaja i upozorio da iza cele situacije možda postoji nešto više od običnog nepoznavanja evropske valute.

"Primate li američku gotovinu?"

Prema rečima autora snimka, restoran je u tom trenutku imao problem sa sistemom za plaćanje karticom, pa je primao samo gotovinu. Kada je grupa turista to saznala, jedan od njih pitao je mogu li račun da podmire američkim dolarima.

"Sedimo napolju u restoranu ovde u Rimu i ova grupa je upravo prišla. Restoran trenutno ne prima kartice jer im je pao sistem, pa primaju samo gotovinu", ispričao je autor videa.

Zatim je prepričao pitanje koje je turista postavio osoblju: "Primate li američku gotovinu?" Autor je otkrio da ga je potez iznenadio. "Nisam mislio da takvi ljudi stvarno postoje. Znaju li oni uopšte da evri postoje?", rekao je.

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Hteli da se prebace na terasu

Turisti su, prema njegovim rečima, nakon objašnjenja da restoran prihvata samo evre ipak odlučili da ostanu i uđu unutra. Međutim, autor videa tvrdi da su osoblju pritom rekli da će početi da jedu unutra, ali da žele da ih kasnije, čim se oslobodi sto, prebace na terasu.

"To je bezobrazno i bahato", zaključio je.

Na kraju snimka rekao je da je zbog takvog ponašanja promenio mišljenje o kritikama koje Amerikanci često dobijaju tokom putovanja Evropom."Pre sam mislio da su Evropljani prestrogi prema Amerikancima, ali sada mislim da nisu dovoljno strogi", rekao je.

Jesu li turisti zaista bili bahati?

Deo korisnika Reddita ipak ne misli da je situacija izgledala baš tako kako ju je opisao autor snimka.

Jedan komentator je rekao da problem s kartičnim plaćanjem možda nije bio slučajan. Prema njegovim rečima, lokalni vodič u Rimu upozorio ga je da neki ugostitelji navodno tvrde da im kartice ne rade kako bi gosti morali da plaćaju gotovinom i izbegli deo poreza.

"Sistem nije pao. Jedan lokalni vodič u Rimu nam je objasnio da je to česta prevara kako bi se došlo do gotovine i izbeglo plaćanje poreza", napisao je. Dodao je da takvu praksu, prema njegovom iskustvu, mogu da koriste i taksisti i pojedini restorani.

Zbog toga smatra da turisti možda nisu pokušavali da budu bezobrazni nego su jednostavno imali dolare kod sebe i bili svesni mogućeg problema s gotovinom.

Drugi korisnik ponudio je jednostavnije objašnjenje. Amerikanci su, prema njemu, možda navikli na zemlje u kojima se američki dolari često prihvataju, naročito u turističkim destinacijama. "Mislim da zabuna proizlazi iz toga što mnoge zemlje popularne među američkim turistima često prihvataju dolare", napisao je, prenosi Index.hr.

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