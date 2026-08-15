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Snimak jednog venčanja iz Hrvatske privukao je veliku pažnju na društvenim mrežama zbog nesvakidašnjeg prizora. Mladenci su odlučili da zamene tradicionalne uloge, pa je tako mlada nakon izlaska iz Opštine posle građanskog venčanja podigla mladoženju i prenela ga preko praga.

Foto: ruzicamaurus/tiktok

Uz video je objavljen i opis: „Ono kad si toliko jaka da se udaš u ravnim sandalama i izneseš mladoženju na rukama“. Snimak je ubrzo izazvao brojne reakcije. Prizor je izazvao pozitivne komentare korisnika društvenih mreža, a mnogi su pohvalili par jer su odlučili da urade nešto drugačije.

„Nešto originalno jer zna se ko drži porodicu! Iza svakog uspešnog muža stoji jaka žena“, napisala je jedna korisnica. Druga je dodala: „Čestitam iiiii što volim kad neko ima petlju“.

„Baš divno, uvek svoja i nije dala da joj se nametne nešto što se očekuje… čestitke od srca“, jedan je od komentara.

Prizor je podstakao i brojne duhovite komentare.

„Čovek oženio brata hahah. Srećno mladencima“, napisao je jedan korisnik.

„Predivna spontanost, živeli ovako razigrani sto godina u sreći i zdravlju… Nasmejali ste me“, poručila je druga korisnica.

Svojim potezom mladenci su zabavili korisnike društvenih mreža i na originalan način promenili jedan od najpoznatijih svadbenih običaja.

O tradiciji prenošenja preko praga

Običaj da mladoženja prenese mladu preko praga vezan je za prvi ulazak para u zajednički dom. Kroz istoriju su se uz taj čin povezivala različita verovanja, uključujući i ono da se na taj način mlada i brak štite od zlih duhova i nesreće.

(Kurir.rs/Index)