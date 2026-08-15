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Ogromna statua Device Marije za koju se veruje da je najviša u Evropi otkrivena je danas u malom poljskom selu, a finansirali su je najbogatiji poslovni ljudi Poljske.



Statua visoka 55,6 metara nalazi se u mestu Konotopje u centralnoj Poljskoj koje ima manje od 150 stanovnika. U visinu je uključeno i postoje u obliku krune od 15 metara. Ona je viša, mada joj je lokacija manje dramatična, od statue Hrista u Rio de Žaneiru u Brazilu koja je visoka oko 38 metara, zajedno sa postoljem.

Foto: Wojtek Radwanski / AFP / Profimedia



Nadvisuje još jedan nedavno otkriveni verski spomenih u Poljskoj, statuu Hrista kralja u zapadnom gradu Svebodzinu, koja je postavljena 2010. godine i koja je zajedno sa postoljem visoka oko 52 metra. Na svetu još samo postoji viša statua Device Marije, na Filipinima, visoka oko 98 metara.

Velika većina Poljaka identifikuju se kao katolici i Katolička crkva je igrala snažnu ulogu u javnom životu posle pada komunizma 1989. godine, iskoristivši prestiž dobijen kroz njenu podršku antikomunističkoj opoziciji. To je domovina pape Jovana Pavla Drugog koji je bio lider crkve od 1978. do smrti 2005. godine. Ogromna statua pape Jovana Pavla ali mnogo manja od statue Device Marije otkrivena je pre jedne decenije u mestu Čenstohova.

(Kurir.rs/Beta)