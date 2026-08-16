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Horoskop za drugu polovinu avgusta donosi brojne dinamične promene, a sudeći prema astološkim predviđanjima, nijedan znak neće biti pošteđen.

Ovan

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Pred vama je vikend tokom kojeg ćete želeti da se oslobodite obaveza i provedete više vremena radeći ono što vas zaista ispunjava. U ljubavi ćete biti otvoreniji i spremniji da pokažete emocije, pa će zauzeti Ovnovi moći da poprave odnos sa partnerom, dok slobodni mogu upoznati osobu koja će ih odmah zainteresovati. Na poslu i u finansijama ne žurite sa odlukama krajem meseca, posebno ako se pojavi mogućnost za dodatnu zaradu. Zdravlje je dobro, ali povedite računa o odmoru i snu.

Bik

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Očekuje vas period ali ćete ipak imati priliku da rešite nešto što vas je duže vreme opterećivalo. U ljubavi ćete tražiti sigurnost i iskrenost, a partner će pokazati da možete da mu verujete. Slobodni Bikovi mogli bi da dožive zanimljiv susret preko prijatelja ili na mestu na kojem se ne nadaju poznanstvu. Finansije su stabilne, ali izbegavajte impulsivnu kupovinu. Prijaće vam boravak u prirodi i duži odmor.

Blizanci

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Bićete veoma komunikativni i raspoloženi za druženje. Poslednji dani avgusta donose pozive, susrete i razgovore koji mogu promeniti vaše planove. U ljubavi vas očekuje zanimljiva situacija – neko iz prošlosti mogao bi ponovo da se javi, ali dobro razmislite pre nego što obnovite odnos. Zauzeti Blizanci trebalo bi da izbegavaju rasprave oko sitnica. Finansijski možete dobiti dobru ideju koja će vam kasnije doneti korist. Potrebno vam je više odmora.

Rak

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Želećete da budete okruženi ljudima kojima verujete i da nadoknadite vreme koje ste prethodno izgubili zbog obaveza. U ljubavi vas očekuje emotivan razgovor koji može dodatno zbližiti vas i partnera. Slobodni Rakovi mogli bi da upoznaju osobu koja će ih privući svojom nežnošću i iskrenošću. Finansije su stabilne, ali nemojte pozajmljivati novac ako niste sigurni da će vam biti vraćen. Čuvajte energiju.

Lav

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ovo je vaš period i osećaćete potrebu da budete primećeni, voljeni i okruženi ljudima koji vam prijaju. U ljubavi možete doživeti veoma lep trenutak, a zauzeti Lavovi mogli bi da dobiju prijatno iznenađenje od partnera. Slobodni imaju velike šanse za flert i novo poznanstvo. Finansijska situacija se popravlja, ali nemojte trošiti više nego što možete. Vikend je odličan za izlazak, putovanje i zabavu.

Devica

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Iako ćete pokušavati da organizujete svaki trenutak okolnosti će vas naterati da malo popustite. Upravo kada prestanete da kontrolišete sve oko sebe, shvatićete koliko vam prija spontanost. U ljubavi možete rešiti nesporazum koji vas je mučio. Slobodne Device privući će pažnju osobe koja ih već neko vreme posmatra. Novac ne donosi veće probleme, ali nije vreme za rizična ulaganja. Obratite pažnju na iscrpljenost.

Vaga

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Pred vama je lep i društven vikend. Bićete raspoloženi za razgovore, izlaske i nova poznanstva. U ljubavi ćete konačno dobiti odgovor na pitanje koje vas već neko vreme muči. Zauzete Vage mogu napraviti važan korak u vezi, dok slobodne mogu upoznati osobu koja će im odmah probuditi radoznalost. Finansije su dobre, ali ćete biti skloni trošenju na stvari koje vam zapravo nisu neophodne. Više se odmarajte.

Škorpija

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Bićete intuitivniji nego inače i vrlo lako ćete prepoznati ko vam govori istinu, a ko nešto skriva. U ljubavi ćete želeti jasne odgovore i nećete pristajati na polovične odnose. Zauzete Škorpije mogu otvoriti ozbiljnu temu sa partnerom, dok slobodne očekuje susret koji bi mogao da preraste u nešto mnogo značajnije. Na finansijskom planu moguće je prijatno iznenađenje. Vikend iskoristite za psihički i fizički odmor.

Strelac

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Pred vama su dani puni kretanja, druženja i novih iskustava. Bićete željni promene, pa će vam čak i kratak izlet doneti veliko zadovoljstvo. Ljubav je u veoma dobrom periodu. Slobodni Strelčevi mogli bi da upoznaju nekoga tokom putovanja ili izlaska, dok će zauzeti uživati u lepim trenucima sa partnerom. Finansije su stabilne, ali nemojte preterivati sa trošenjem. Energija vam raste, ali ipak ne zaboravite da se naspavate.

Jarac

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Zauzeti Jarčevi mogu razgovarati o budućnosti veze, dok slobodni mogu upoznati osobu koja deluje stabilno i pouzdano. Novac je pod kontrolom i moguće je da ćete pronaći način da uštedite. Zdravlje je dobro, ali nemojte zanemarivati potrebu za opuštanjem.

Vodolija

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Očekuje vas dinamičan period koji može doneti potpuno neočekivane susrete. Neko koga dugo niste videli mogao bi ponovo da se pojavi u vašem životu. U ljubavi ćete želeti slobodu, ali i iskrenost, pa ćete teško tolerisati ljubomoru i pritisak. Slobodne Vodolije očekuje zanimljiv flert. Finansije su promenljive, zato budite oprezni sa većim izdacima. Promena rutine pozitivno će uticati na vaše raspoloženje.

Ribe

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Emotivni ste i osetljivi, ali upravo zbog toga ćete ovog vikenda vrlo lako razumeti ljude oko sebe. U ljubavi vas očekuju lepi trenuci i mogućnost da se odnos sa partnerom dodatno produbi. Slobodne Ribe mogle bi da dožive susret koji će im dugo ostati u mislima. Finansijska situacija se postepeno poboljšava, a moguće je i da dobijete vest koju ste dugo čekali. Potrebno vam je više sna i manje razmišljanja o problemima koje ne možete odmah da rešite.