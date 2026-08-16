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Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Sad prezentujte svoje ideje, proizvode, napravite marketinške poteze ili sklopite nove poslove. Informacije koje ste očekivali biće vam dostupne, a mogla bi i da vas i kontaktira osoba koja vam je nešto obećala.

Ljubav: Ovnovi u brakovima žaliće se na sve veća partnerova odsustva od kuće, kog će poslovne obaveze razvlačiti na sve strane. Budite mu podrška, to će vas zbližiti. Samcima se neko jako sviđa, ali bilo bi bolje da inicijativu prepustite drugoj strani.

Zdravlje: Vodićete pojačanu brigu o sebi, često se vagati i brojati kalorije. Međutim, ako krećete u sportske aktivnosti, pričuvajte se upala mišića i povreda. Klonite se jakog sunca jer ste izuzetno osetljivi na vremenske oscilacije.

Najbolji dan: 21. avgust

Najlošiji dan: 16. avgust

Bik

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Očekuje vas dobar ishod sudskih procesa, poboljšanje statusa i korisna ulaganja. Poslovi će se pomeriti s mrtve točke, a mogli biste novim idejama da unesete korisne promene u poslovanje.

Ljubav: Izlasci, putovanja i romantične večernje šetnje s partnerom, učiniće da zaboravite na sve propuste iz ljubavne prošlosti. Nekima je moguća simpatija na radnom mestu, ali većina vas će nova poznanstva sticati u društvima i tokom izlazaka.

Zdravlje: Nedelja je odlična za hirurške zahvate, pretrage, preglede, pa bi bilo dobro da sada ugovorite sve potrebne lekarske tretmane i terapije koje ste ranije, iz straha ili pasivnosti, odbijali. Sjajno je vreme i za kozmetičke tretmane.

Najbolji dan: 17. avgust

Najlošiji dan: 19. avgust

Blizanci

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Ako ste dugo vremena trpeli zbog nečijeg podmetanja, tome dolazi kraj. Vi ste onaj koji će likovati u celoj toj situaciji! Koncentracija vam je odlična, kao i moć zapažanja. Mogli biste da dobijete priznanje.

Ljubav: Vaš sjaj u očima, dobar izgled i osmeh na licu privlačiće tuđe poglede. Mogli biste da dobijete pozivnicu za venčanje, a izvesno je i da ćete biti prisutni na proslavama, rođendanima i večerama gde su moguća nova, lepa poznanstva.

Zdravlje: Vaše dobro raspoloženje ništa neće moći da uzdrma, pa ćete najaviše uživati u društvu i timskim sportskim aktivnostima. Ako ste krenuli s programom mršavljenja, kilograme ćete sada lakše gubiti.

Najbolji dan: 16. avgust

Najlošiji dan: 21. avgust

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Vodićete brojne poslovne razgovore i sastanke i često raditi prekovremeno. Mogli biste češće da odlazite na poslovna putovanja, budete zaduženi za odnose s javnošću ili više radite s ljudima i širite poznanstva.

Ljubav: Slobodni, vreme je da napravite reda u svom ljubavnom životu. Možda je vreme da osobi koja vam ne daje ništa drugo osim neispunjenih obećanja kažete – ne! Sanjarenjem se udaljavate od stvarnog stanja stvari. Ako ste u braku, vaš odnos postaje sve kvalitetniji.

Zdravlje: Izbegavajte opasne sportove i pokušajte da živite što mirnije i urednije. Zbog Marsa u vašem znaku malo ćete spavati, neredovno se hraniti i previše raditi. Bićete puni energije, ali ćete se mentalno pregrevati i biti pod stresom.

Najbolji dan: 18. avgust

Najlošiji dan: 17. avgust

Lav

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Dani su odlični za nove poslovne početke, iskorake i realizaciju planova. Imaćete dovoljno snage, mudrosti i znanja. Dobićete priliku da unovčite znanja i sposobnosti kojima raspolažete, uključivši i umetničke talente.

Ljubav: Ako ste srećno zaljubljeni, mogli biste da donesete odluku vezanu za brak ili ćete odlučivati o ishodu neplanirane trudnoće. Oni koji su sami uskoro to više neće biti jer vam planete omogućavaju susret s vrlo zanimljivom, komunikativnom osobom.

Zdravlje: Sunce u vašem znaku osnažuje vašu vitalnost i podiže vam raspoloženje pa ćete se osećati odlično. Bićete društveni i komunikativni, a i poslove, čak one koji su vam mrski, obavljaćete bez većeg napora.

Najbolji dan: 22. avgust

Najlošiji dan: 20. avgust

Devica

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Uredno vodite svoje poslovne knjige, planirajte i ne zapostavljajte važnost vremena i rokova. Planovi će vam se otežano ostvarivati, ali najviše će vas brinuti loše slaganje s kolegama ili šefovima.

Ljubav: Bićete motivisani da se pozabavite kvalitetom emotivnog života i promenite sebe. Smeši vam se novo poznanstvo koje možda neće početi previše romantično, ali vredi uložiti svu energiju za nastavak tog odnosa. U brakovima se poboljšava međusobno slaganje.

Zdravlje: Dobro će vam doći nežnije sportske aktivnosti gde su mogućnosti povreda najmanja, npr. šetnje, vožnja kućnog bicikla ili vežbanje na spravama koje ne zahtevaju preveliko naprezanje.

Najbolji dan: 19. avgust

Najlošiji dan: 21. avgust

Vaga

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Uzmite stvari u svoje ruke i ostvarite ciljeve. Ne obazirite se na prepreke i tuđa mišljenja. Upoznaćete zanimljive ljude s kojima ćete i ubuduće moći da ostvarite poslovnu saradnju i kvalitetan odnos.

Ljubav: Pred vama je nedelja prepuna prijatnih događaja i emotivnih iznenađenja koji bi iz korena mogli da promene život. Venera u vašem znaku istaći će vašu erotičnost i spremnost za nove ljubavne početke. No pripazite se svoje ljubomore i preterivanja.

Zdravlje: Grlo, bubrezi i bešika vaše su standardno osetljive tačke tela i na njih valja pripaziti. Zdravstvene tegobe biće razlog odlaska kod lekara. Bićete osetljiviji nego inače, često skloni preaktivnom životnom stilu.

Najbolji dan: 16. avgust

Najlošiji dan: 20. avgust

Škorpija

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Očekuju vas zastoji na planu komunikacije, transporta i trgovine. Dani nisu pogodni za potpisivanje ugovora, rešavanje pravnih i zakonskih pitanja, kao ni za nova ulaganja i zahtevnije troškove.

Ljubav: Ponoviće se situacije iz prošlosti iz kojih niste izvukli pouke, nego ponavljate iste greške. Stoga dobro razmislite isplati li se obnoviti vezu s osobom koja vas je jednom već povredila i izigrala vaše poverenje. Dobro je da se malo osamite i saberete utiske.

Zdravlje: U odličnom ste periodu u kojem ne bi trebalo da imate većih tegoba. One manje biće vezane za osetljivu kožu, lica tela i kose. Ako ste se vratili s mora, ošišajte suve vrhove kose i pomnije se negujte.

Najbolji dan: 18. avgust

Najlošiji dan: 17. avgust

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Usmerićete se na obrazovanje, dodatni rad i usavršavanje. Bićete vešti na rečima i svojim sagovornicima ulivati poverenje. Nedelja je izuzetno pogodna za držanje predavanja ili za polaganje ispita.

Ljubav: Privlačiće vas pojedinci koji znaju šta žele, širokih vidika i samostalni. Prijateljstvo bi moglo da preraste u ljubav ili ćete se zbližiti s osobom za koju ćete smatrati da vas dobro razume. Ako sada letujete s partnerom, odlično ćete se provesti!

Zdravlje: Ako osećate neobjašnjiv umor, proverite kako se hranite. Možda koristite previše šećera u ishrani. Ipak, zdravlje vam neće stvarati veće probleme. Zabavljaćete se u društvu ili voditi aktivan noćni život na letovanju.

Najbolji dan: 21. avgust

Najlošiji dan: 19. avgust

Jarac

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Mogli biste da rešavate pitanja vezana za nasledstvo, alimentaciju ili novih ulaganja. Na tom planu su moguće teškoće i obrti situacija. Na radnom mestu pruža vam se prilika za napredovanje.

Ljubav: Ako ste u vezi koja vas ne zadovoljava, radije se na neko vreme udaljite od partnera kako biste preispitali svoja osećanja. Ako primetite da se partner čudno ponaša, uzrok biste mogli da budete i vi koji ste manje društveni i željni više svoga mira.

Zdravlje: Samopouzdani ste i puni pokretačke energije. Živećete "sto na sat“, ali samo pazite da se ne iscrpite. Vaša slaba tačka biće nervi, pa će vas biti lako uznemiriti. Više od svega trebaće vam mira.

Najbolji dan: 18. avgust

Najlošiji dan: 17. avgust

Vodolija

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: U vama će se pojaviti energija koja će vas podstaći da se pomerite s mesta i krenete u realizaciju planova, koje su u fioci vašeg stola čekali na bolja vremena. Vašu inicijativu će s odobrenjem ispratiti šefovi.

Ljubav: Venera u Vagi povećaće vam šanse za nova poznanstva i ulazak u naročito nadahnute ljubavne veze, koje će krasiti intuitivno razumevanje. Ako mnogo putujete ili ste na letovanju, nije isključeno fatalno poznanstvo sa strancem. U brakovima je više romantike.

Zdravlje: Patićete od nesanice pa ćete se po cele noći nemirno bacakati u krevetu. Ne posežite za tabletama, radije popijte čaj, a nije naodmet ni da počnete s kurom B-vitamina. Za veće tegobe potražite lekarski savet.

Najbolji dan: 16. avgust

Najlošiji dan: 19. avgust

Ribe

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Ako vam predstoje zahtevnije intelektualne aktivnosti, a naročito one koje iziskuju vreme i koncentraciju, nećete s punim uspehom ostvarivati ciljeve. Biće vam potrebno više strpljenja, upornosti i volje.

Ljubav: Neki od vas će osetiti kako mu se emocije hlade, pa će razmišljati o rastanku. Barem se potrudite da izvučete iz učmalosti jer uprkos krizi, baš sada možete da dođete do uzroka ljubavnih problema. Ako ste u braku, zasad vlada dobro razumevanje s partnerom.

Zdravlje: Ako se profesionalno bavite sportom, povreda i upala mišića gotovo da i neće ni biti. Prijale bi vam tehnike meditacije s kojima biste lakše došli do unutrašnjeg mira. Na prehlade i viroze kao da ćete biti imuni.

Najbolji dan: 20. avgust

Najlošiji dan: 22. avgust

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

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