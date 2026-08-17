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Rus Jegor, koji već neko vreme živi u Srbiji, nedavno je na društvenim mrežama podelio svoje iskustvo života u našoj zemlji. Dok uči srpski jezik i pokušava da ga koristi u svakodnevnim situacijama, primetio je jednu stvar koja mu se posebno svidela.

Jegor, koji se na TikToku predstavlja kao "Egor with an E", istakao je da mu se posebno dopada to što su ljudi u Srbiji veoma podržavajući i ohrabrujući prema strancima koji pokušavaju da nauče srpski jezik. Kaže da mu upravo takve reakcije daju dodatnu motivaciju da što pre savlada jezik.

"To mi je baš kul"

On je ispričao da je to za njega novo iskustvo.

"Baš mi je kul koliko su Srbi podržavajući i ohrabrujući kada stranac pokuša da govori njihov jezik. To mi je zapravo prvi put da doživljavam tako nešto", rekao je on.

Svoje iskustvo uporedio je sa periodom kada je živeo u drugim evropskim zemljama - gde je situacija bila potpuno drugačija.

"Ali, na primer, kada odeš u Nemačku ili kada sam živeo u Austriji, postojao je taj neki osećaj, ne znam kako da ga opišem, ali kao da, kada pokušaš da govoriš nemački, na primer kod lekara ili negde u prodavnici, ljudi su u fazonu: 'Dobro, lep pokušaj, druže, pređimo na engleski'. To me je baš demotivisalo".

"Ovde je potpuno drugačije"

Nasuprot tome, iskustvo u Srbiji mu je potpuno drugačije.

"Ali ovde, ako odem u prodavnicu ili bilo gde i kažem nekoliko fraza, svi su toliko oduševljeni i zahvalni zbog toga. I ljudi u komentarima ispod mojih videa, u kojima pričam o učenju srpskog, toliko me ohrabruju. To me zapravo mnogo motiviše i bukvalno me tera da poželim da naučim jezik što je brže moguće", rekao je on.

"Ljudi se jednostavno oduševe"

U komentarima ispod videa mnogi su bili oduševljeni njegovim iskustvom i pružili mu podršku u učenju srpskog jezika, dok su neki pokušali i da mu objasne zbog čega su reakcije ljudi u Srbiji takve.

"Pa, nije isto. Ljudi na Balkanu retko imaju priliku da vide stranca kako uči njihov jezik, pa se zbog toga oduševe. Engleski i nemački su, s druge strane, veoma poznati i uče se širom sveta, pa to nije ništa posebno", napisao je jedan korisnik.

Jedna Srpkinja mu je takođe poručila da među ljudima u Srbiji vlada veliko oduševljenje kada saznaju da stranac govori srpski ili želi da poseti Srbiju i nauči jezik.

"Ja sam iz Srbije i mogu da potvrdim da se svaki put kada ja ili neko drugi sazna da neka osoba koja nije Srbin govori naš jezik ili želi da poseti našu zemlju i nauči ga, svi se baš, baš oduševimo. Imam osećaj da sam spremna da te sama učim, iako nisam sposobna da bilo koga bilo čemu naučim", napisala je ona.

"Živim u Nemačkoj i imam isto iskustvo"

Javila se i jedna Srpkinja koja trenutno živi u Nemačkoj i koja je navela da ima isto iskustvo kao Jegor.

"Bukvalno, ja sam Srpkinja i živim u Nemačkoj i imam potpuno isto iskustvo. Već znamo da je srpski težak, ali možeš ti to, druže!", napisala je.

U još jednom komentaru korisnica je istakla da se zbog takvog odnosa ljudi osećaju kao da pripadaju zajednici.

"Apsolutno! Zbog njih imaš osećaj da pripadaš, zato sam tako brzo mogla da naučim srpski", navela je ona.

Jegor je, u međuvremenu, odlučio da učenju srpskog pristupi još ozbiljnije. Zbog želje da jezik savlada što brže i lakše, angažovao je privatnog profesora. Kako je objasnio, bilo bi mu zabavno da srpski nauči samostalno, ali želi da do znanja dođe što brže, zbog čega smatra da je privatni nastavnik najbolji način za to.

(Kurir.rs/ Blic)

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