Mladenci trče od stola do stola tokom fotografisanja sa gostima na venčanju

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Fotografisanje sa gostima za mnoge mladence je jedan od onih delova venčanja koji zvuči lepo dok ne počne da traje satima. Dok jedni čekaju red, drugi nestanu sa podijuma, treći već sede za stolom, a mladenci posle desetina istih poza samo žele da se vrate muzici, hrani i slavlju.

Jedan par iz regiona odlučio je zato da potpuno promeni pravila i pronađe način da zajedničke fotografije napravi za rekordno kratko vreme. Njihovo rešenje bilo je toliko jednostavno i neočekivano da je snimak vrlo brzo postao hit na društvenim mrežama.

Od stola do stola

Umesto da gosti prilaze mladencima i čekaju svoj red za fotografisanje, mlada i mladoženja odlučili su da oni dođu do svakog stola.

Ali nisu imali nameru da se zadržavaju.

Na snimku se vidi kako bukvalno jure kroz salu, zaustavljaju se pored gostiju tek toliko da fotograf zabeleži kadar, a zatim odmah nastavljaju ka sledećem stolu. Kamere ih prate, gosti ustaju, poziraju i za nekoliko trenutaka sve je gotovo.

Ideja je, očigledno, bila da se formalni deo završi što brže kako bi mladenci mogli da se vrate onome zbog čega su se svi i okupili – slavlju.

„Mladenci trče, kamere ih prate, gosti skaču... Je li ovo najbrže slikanje mladenaca s gostima koje ste ikada videli? Nama je ovo HIT!“, navodi se uz snimak objavljen na Instagram stranici „osdsmusic“.

Jedni oduševljeni, drugi zgroženi

Kao i gotovo svaki svadbeni trend koji se pojavi na mrežama, i ovaj je podelio publiku.

Jednima je potez mladenaca bio genijalan. Smatraju da su pronašli jednostavan način da završe deo svadbe koji često iscrpi i mladence i goste, posebno kada je reč o velikom veselju sa mnogo zvanica.

„Top ideja za ispoštovati najdosadniji deo svadbe“, napisao je jedan korisnik.

Drugi je primetio još jednu prednost brzog fotografisanja:

„Pametno, i svi lepi na slikama, a ne posle dva sata slikanja slika sve gore.“

Bilo je i onih koji su priznali da im ovako nešto nikada ne bi palo na pamet.

„Ludilo, ne bih se toga setila“, glasio je jedan od komentara.

„Venčanja su postala cirkus“, napisao je jedan korisnik.

„Da sam gost, s jedne strane super, da se rešim što pre, a s druge bih se pitala da li mladenci žele nas da se reše što pre jer im nismo bitni. Ako nismo bitni, što su nas zvali?“

Video: Venčanje Tamare Kalinić