to se nismo nadali

to se nismo nadali

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Lista „najgorih srpskih jela“ koju objavljuje gastronomski vodič TasteAtlas ponovo je izazvala raspravu, posebno zato što su se među slabije ocenjenim specijalitetima našla jela bez kojih mnogi u Srbiji teško mogu da zamisle domaću trpezu. Ipak, važno je naglasiti da je lista u međuvremenu ažurirana: umesto ranijih 15, TasteAtlas trenutno rangira čak 26 srpskih jela, a poredak se formira na osnovu ocena korisnika.

I sam TasteAtlas upozorava da ovakve liste ne treba shvatati kao konačan sud o nekoj nacionalnoj kuhinji, već kao rezultat glasanja publike. Do 17. avgusta 2026. za ovu listu zabeleženo je 7.267 ocena, od kojih je sistem 4.191 prepoznao kao legitimne.

A upravo zato pojedine pozicije mogu ozbiljno da iznenade ljubitelje domaće hrane.

Od česnice do popare

Foto: RINA

Među jelima koja su se našla u donjem delu liste su česnica, lenja pita, prebranac, ražnjići, svadbarski kupus, bundevara i reform torta. Većina njih pritom nema katastrofalne prosečne ocene – kreću se uglavnom oko 3,7 ili 3,8 od maksimalnih pet.

Međutim, kako se približavamo samom vrhu neslavnog poretka, ocene postaju znatno niže.

Fiš paprikaš je trenutno na 11. mestu, makovnjača na desetom, a popara na devetom. Srpska salata zauzela je osmu poziciju, dok je škembe čorba sedma. Leskovačka kavurma nalazi se na šestom mestu.

Pihtije među najlošije ocenjenima

Foto: Printscreen/Youtube/Aurora recepti

Na četvrtom mestu nalaze se pihtije, jelo oko kojeg se i među domaćom publikom često vode rasprave.

TasteAtlas ih opisuje kao hladno jelo od mesa koje se dobija dugim kuvanjem delova bogatih kolagenom, poput svinjskih nogica, kolenica, ušiju, kože ili delova glave. Nakon višesatnog kuvanja meso i tečnost se raspoređuju u posude i ostavljaju da se ohlade i stegnu. Najčešće se služe kao hladno predjelo, uz beli luk, turšiju ili rakiju. Trenutna ocena pihtija je 3,0.

Rezanci s makom takođe pri dnu

Rezanci s makom su jedno od čuvenih vojvođanskih poslastica Foto: Shutterstock

Na petom mestu, sa ocenom 3,1, nalaze se rezanci s makom, dobro poznato vojvođansko jelo koje mnogima budi uspomene na detinjstvo.

Reč je o širokoj testenini koja se najčešće služi sa puterom,mlevenim makom i šećerom. Slične varijante postoje širom centralne i istočne Evrope, dok se u Srbiji ovo slatko jelo posebno vezuje za Vojvodinu.

A „pobednik“ je živa pljeskavica

Ipak, nijedno od njih trenutno nije najlošije ocenjeni srpski specijalitet.

Tu titulu ponela je živa pljeskavica, koja na TasteAtlasu trenutno ima ocenu svega 2,5.

Reč je o predjelu od sirovog mlevenog telećeg mesa kojem se dodaju so, biber, dimljena paprika, začini, ulje i seckani luk. Smesa se zatim oblikuje poput klasične pljeskavice i poslužuje uz pečeni hleb ili lepinju. TasteAtlas navodi da je jelo nastalo u restoranu „Kod Bore“ u Sedlarima kod Valjeva, a povezuje ga i sa praksom zaposlenih u ugostiteljstvu u nekadašnjoj Jugoslaviji koji su, zbog nedostatka vremena, sirovo začinjeno meso jeli u toploj lepinji.

Odmah iza nje trenutno se nalaze čorba od spanaća sa ocenom 2,8 i krvavice sa ocenom 3,0.

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