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Zamislite plažu dugu manje od dva kilometra na kojoj pokušava da pronađe mesto nekoliko desetina hiljada ljudi. Peškiri su gotovo jedan do drugog, u vodi je teško pronaći slobodan prostor, a tokom najvećih gužvi prizori više podsećaju na veliki koncert nego na odmor pored mora.

Upravo po tome poznata je Dameiša (Dameisha), jedna od najpopularnijih javnih plaža u Šenženu u Kini. Duga je oko 1,8 kilometara i godinama privlači ogromne mase posetilaca, naročito tokom letnjih vikenda i praznika.

Pojedini mediji navode da se u ekstremnim periodima na ovom prostoru okupljalo čak oko 200.000 ljudi. Takve istorijske brojke treba razlikovati od današnjih pravila - vlasti su upravo zbog ogromnih gužvi uvele sistem rezervacija tokom najprometnijeg dela godine.

Foto: Weiming Xie / Alamy / Profimedia

Plaža usred grada sa milionima stanovnika

Dameiša se nalazi u okrugu Jantijan, na istočnoj strani Šenžena, i izlazi na zaliv Mirs. Sa svojih 1.800 metara smatra se najdužom plažom u Šenženu, dok sam park obuhvata oko 100.000 kvadratnih metara peščane površine.

Ono što je posebno izdvaja od mnogih poznatih turističkih plaža jeste činjenica da je ulaz besplatan. Upravo kombinacija mora, velike gradske populacije i lakog pristupa pretvorila je Dameišu u jedno od najposećenijih mesta za beg od gradske vreve.

Međutim, tokom najprometnijih dana taj beg od gužve izgleda potpuno drugačije.

Fotografije i snimci nastali tokom praznika i letnjih vikenda pokazuju praktično neprekinutu masu kupača, sa hiljadama suncobrana i ljudi raspoređenih duž obale.

Vlasti uvele rezervacije zbog gužvi

Da bi broj posetilaca držale pod kontrolom, lokalne vlasti koriste sistem prethodnih rezervacija za ulazak tokom najprometnijih perioda.

Zvanični sajt okruga Jantijan navodi da je tokom glavne sezone, od 1. maja do 7. oktobra, kao i tokom vikenda i državnih praznika, potrebna prethodna rezervacija. U periodu van sezone rezervacija za ulazak nije potrebna. Aktuelni turistički vodiči za 2026. navode dnevni limit od 80.000 posetilaca u periodima kada se primenjuje sistem rezervacija.

Čak i ta brojka pokazuje razmere ovog mesta - kada bi se 80.000 ljudi ravnomerno rasporedilo samo duž 1,8 kilometara obale, na svaki metar dužine plaže dolazilo bi više od 44 posetioca.

Naravno, ljudi nisu raspoređeni samo uz samu liniju vode, ali računica dobro ilustruje koliko Dameiša može da bude opterećena kada dostigne maksimalnu posećenost.

Foto: Whitehotpix / Zuma Press / Profimedia

Metro praktično vodi pravo do mora

Jedan od glavnih razloga za toliku popularnost je izuzetno jednostavan dolazak.

Do Dameiše vodi linija 8 metroa, a izlazak na stanici Dameisha ostavlja posetioce nadomak plaže. Pored metroa, do ovog dela grada vozi i više autobuskih linija.

To znači da stanovnicima ogromnog Šenžena automobil nije potreban da bi proveli dan pored mora. Kada se tome doda besplatan ulazak, jasno je zašto je upravo ova plaža jedan od prvih izbora tokom vrelih letnjih dana.

Dameiša, međutim, nije samo mesto za kupanje. U okviru parka nalaze se šetališta i uređene zone za odmor, dok je jedan od njegovih prepoznatljivih simbola Wish Tower, sa vidikovcem na visini od 62 metra iznad peska.

Foto: SAN SHI / Newscom / Profimedia

Vikendom potpuno drugačija slika

Koliko izbor dana može da promeni iskustvo najbolje pokazuju aktuelni turistički vodiči. Dameiša radnim danima i u jutarnjim satima može da izgleda kao sasvim prijatna gradska plaža, dok tokom letnjih vikenda broj posetilaca dramatično raste. Neki vodiči navode da tada posećenost prelazi 50.000 ljudi.

Zbog toga fotografije Dameiše na internetu mogu da izgledaju kao da prikazuju dva potpuno različita mesta - na jednima su more, pesak i relativno mirna obala, dok se na drugima plaža gotovo i ne vidi od ljudi.

Upravo su fotografije ekstremnih gužvi proslavile Dameišu širom sveta. I dok tvrdnju da je zvanično "najprometnija plaža na svetu" nije moguće potvrditi relevantnom globalnom rang-listom, malo je poznatih plaža na kojima se gužva može meriti desetinama hiljada ljudi dnevno.

A činjenica da je obala duga samo 1,8 kilometara čini prizor još neobičnijim.

(Kurir.rs/ Blic)

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