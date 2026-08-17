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Amerikanka Medi stigla je u Englesku na poslovni put, a nakon sletanja na aerodrom Getvik napravila je grešku koja ju je skupo koštala. Umorna nakon neprospavane noći u avionu, sela je u Uber, unela naziv hotela i zaspala. Kada je otvorila oči, shvatila je da se nalazi u potpuno drugom gradu.

Umesto Londona ugledala more

Medi (25) iz Čarlstona u Južnoj Karolini doputovala je u Ujedinjeno Kraljevstvo zbog poslovnih obaveza, a planirala je da slobodno vreme iskoristi za obilazak Londona.

Međutim, nakon dolaska na Getvik bila je toliko iscrpljena da nije ni proverila detalje vožnje.

„Bila sam užasno umorna, verovatno najviše u poslednjih nekoliko godina. Nisam spavala prethodne noći, a u avionu je bilo previše toplo, pa ni tamo nisam uspela da sklopim oči“, rekla je.

U Uber je jednostavno upisala naziv hotela i zaspala. Otprilike sat vremena kasnije probudila se i odmah shvatila da nešto nije u redu.

„Kada sam videla more, odmah mi je prošlo kroz glavu da nešto nije kako treba jer je trebalo da budem u Londonu“, ispričala je.

U prvi mah pomislila je da se hotel možda nalazi van Londona, ali kada je stigla na odredište, sve je bilo jasno.

„Bila sam sigurna da je došlo do greške, ali sam za svaki slučaj ušla u hotel i pitala da li imaju moju rezervaciju. Kada su mi rekli da me uopšte nemaju u sistemu, shvatila sam koliko sam pogrešila.“

Umesto Londona završila u Istbornu

Medi je zapravo završila u Istbornu, primorskom gradu udaljenom gotovo 130 kilometara od Londona. Do zabune je došlo jer hoteli istog naziva postoje u oba grada, dok se Getvik nalazi između njih.

Prva vožnja trajala je oko sat vremena i koštala 153 funte, odnosno približno 180 evra. Povratak u London bio je još skuplji i znatno duži. Zbog gužve je trajao oko tri sata, a Uber je naplatio dodatnih 257 funti, odnosno oko 300 evra.

Ukupno je tako na pogrešno odredište i povratak potrošila 410 funti, što je oko 480 evra.

Greška joj se ipak isplatila

Nezgoda je na kraju dobila i pomalo neočekivan nastavak. Medi je u London putovala na poziv Netfliksa, koji ju je angažovao za intervju sa glumačkom ekipom serije „The Last House“, pa joj trošak puta nije predstavljao problem.

Njena priča je u međuvremenu postala viralna, a za nju su saznali i zaposleni u hotelu u Istbornu.

„Ponudili su mi besplatan boravak kad god odlučim da se vratim“, rekla je.

„Ponekad se smešne i neprijatne greške ipak isplate“, dodala je.

Priznala je i da joj snalaženje u prostoru nikada nije bilo jača strana.

„Koristim navigaciju čak i kada idem u ulicu pored svoje. Nije mi palo na pamet da proverim mapu u Uberu.“

Nakon svega našalila se i na račun reakcija koje je dobila dok je čekala novi Uber.

„Ozbiljno vam kažem, galebovi su mi se stvarno smejali“, rekla je, a uz objavu je napisala: „Šokantno: usred Londona nema okeana.“

Medi kaže da joj ovo nije prvi put da je nešto što je objavila postalo viralno, ali ovog puta razlog nije bio naročito laskav.

„Nije mi prvi put da mi objava postane viralna, ali kada se to dogodi zbog nečeg ovako glupog, imaš osećaj da stalno moraš da dokazuješ ljudima da si zapravo inteligentna“, zaključila je.

(Kurir.rs/ index.hr)

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