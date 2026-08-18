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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Sultanija Handan se vraća u palatu Topkapi Foto: Promo

Sadržaj 33. epizode

Sultanija Handan se vraća u palatu Topkapi, a njen dolazak odmah unosi novu napetost. Halime pokušava da prikrije svoje nezadovoljstvo, ali Handan joj preti i jasno stavlja do znanja da će sada morati da bude mnogo opreznija. Istovremeno, sultanija Safije saznaje da su Derviš-paša i Kosem sarađivali iza njenih leđa, pa odlučuje da se obračuna sa njima.

Posle više meseci sultanija Safije je odlučila da poseti ćerku Fahrije, koja se još uvek krije u tekiji. S druge strane, Derviš je upozoren da mora biti oprezan, ali ubrzo se nalazi u još većoj opasnosti. Dok Handan otvoreno preti Halime, ona pokušava da pronađe način da zaštiti sebe i princa Mustafu. Odlazi kod Safije i nudi joj savez, podsećajući je da joj je za ostvarenje njenih planova potreban prestolonaslednik.

Safije je odlučila da poseti ćerku Foto: Umut Volkan KINCIR 5372359616 uv

Dok se Ahmed sprema se za put u Jedrene, Kosem pokušava da uživa u vremenu provedenom sa njim. Međutim, sultanija Safije njegov odlazak koristi da sprovede svoj plan osvete. Tokom noći princ Mehmed nestaje iz svojih odaja. Kosem u panici pokreće potragu za sinom, dok u isto vreme Lala Mehmet-paša umire nakon trovanja, a njegove poslednje reči dovode osobu blisku sultanu Ahmedu u vezu sa njegovom smrću. Dolazi do hapšenja po nalogu Zulfikara.

Nestanak princa stvara haos na dvoru. Handan optužuje Halime, dok iza senke neko drugi povlači sve poteze. Postaje jasno da su u nestanku Mehmeda učestvovali mnogi ljudi iz harema, pa Kosem zato odlučuje da više nema mesta slabosti i naređuje da se pronađu i kazne svi koji su izdali dinastiju. Dok se dvor nalazi u sve većoj napetosti, Ahmed u Edirneu dočekuje Murat-pašu, koji mu donosi važne vesti nakon pregovora sa predstavnicima austrijskog kralja.

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