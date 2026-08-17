da li ste znali?

da li ste znali?

Slušaj vest

Naizgled potpuno nevažna dilema godinama deli ljude - da li kraj toalet papira treba da bude okrenut prema spolja ili prema zidu? Dok jedni rolnu postavljaju tako da papir pada preko prednje strane, drugi ga okreću suprotno. Ipak, stručnjaci za higijenu u domaćinstvu navode nekoliko razloga zbog kojih je jedna opcija praktičnija.

Prema najčešće prihvaćenoj preporuci, kraj toalet papira trebalo bi da bude okrenut prema spolja, tako da se vidi i lako može dohvatiti.

toalet papir okrenut prema spolja Foto: duskbabe, YAY Media AS / Alamy / Profimedia

Zašto je bolje da bude okrenuta prema spolja

Kada kraj rolne visi sa prednje strane, lakše ga je namotati i otkinuti jednom rukom, a prilikom uzimanja manje je potrebe za dodirivanjem držača, zida ili same rolne.

Ovakav način postavljanja može biti i praktičniji kada je potrebno zameniti praznu rolnu. U zajedničkim kupatilima, gde istu rolnu koristi više ljudi, ovakve sitnice mogu doprineti jednostavnijem svakodnevnom korišćenju.

Ipak, sama preporuka nije dokaz da postoji obavezno "pravilno" pravilo za sva domaćinstva.

Šta kada je papir okrenut prema zidu?

Kod položaja u kojem kraj papira pada iza rolne, odnosno prema zidu, njegovo pronalaženje može zahtevati više dodirivanja same rolne. Na površinama u kupatilu mogu se zadržavati vlaga, prašina i mikroorganizmi, pa se smanjenjem nepotrebnog kontakta može smanjiti i mogućnost prenosa prljavštine ili bakterija.

toalet papir okrenut ka zidu Foto: Phillip Wittke / Alamy / Profimedia

Ipak, ni ovaj način nema toliko mana. Posebno ga biraju ljudi koji imaju malu decu ili kućne ljubimce, jer tako mogu otežati detetu ili životinji da tokom igre odmotaju celu rolnu.

Nije presudno pravilo za higijenu kupatila

Upravo zbog svega navedenog, zaključak je da način na koji je postavljena rolna sam po sebi neće odrediti koliko je kupatilo čisto. Mnogo je važnije redovno održavanje higijene i pranje ruku.

Drugim rečima, ako ste do sada papir postavljali "naopako", nema razloga za paniku. Ali ako želite da ga lakše pronađete, jednostavnije otkinete i uz manje dodirivanja koristite, preporuka je da kraj rolne bude okrenut prema spolja.

(Kurir.rs/ Blic/ El Cronista)

Bonus video: