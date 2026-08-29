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Staklene flaše koje su se nakon svake turističke sezone gomilale na plažama za većinu ljudi predstavljale su problem. Odbačeno smeće koje niko nije želeo, a koje je sa svakom plimom ponovo izbijalo na obalu. Za majku i ćerku, međutim, postale su materijal za projekat koji danas privlači pažnju svojim izgledom.

Edna Dantas i njena ćerka Marija Gabrijeli Dantas prikupile su 8.000 staklenih flaša i pretvorile ih u glavni materijal za izgradnju kuće sa sedam prostorija. Nazvale su je Kuća od soli, a za njenu izgradnju bilo im je potrebno pet godina. Gotovo sve je napravljeno od recikliranih materijala, piše El Cronista.

Pogledajte u galeriji kako izgleda kuća koju su sagradile majka i ćerka:

1/7 Vidi galeriju Kuća od staklenih flaša Foto: printscreen/youtube/Alma Preta Jornalismo

Kako je nastala ideja da se kuća napravi od staklenih flaša?

Projekat je započet 1. maja 2020. godine, tokom pandemije. Ideja je nastala kada su Edna i Marija Gabrijeli primetile ogromnu količinu odbačene ambalaže koja je ostajala u okolini nakon turističkih sezona. Umesto da u flašama vide neupotrebljiv otpad, majka i ćerka odlučile su da ih iskoriste kao osnovni deo konstrukcije.

Tokom dve godine sakupljale su hiljade flaša. Sve su radile ručno - od prikupljanja i čišćenja do pripreme i ugrađivanja svake flaše u kuću.

Nisu se zaustavile samo na staklu. U gradnji su koristile i obnovljeno drvo, kao i nameštaj koji je već bio korišćen, kako bi količinu otpada svele na minimum.

Edna Dantas Foto: printscreen/youtube/Alma Preta Jornalismo

Koliko je trajala izgradnja Kuće od soli?

Tokom prvih godinu i po dana Edna i njena ćerka podigle su glavnu konstrukciju. U tom periodu živele su sa minimumom stvari, koristeći prvu prostoriju od 20 kvadratnih metara kao radionicu i privremeni smeštaj dok su radovi napredovali.

Osnova kuće bila je završena relativno brzo, ali je čitav projekat trajao gotovo pet godina. Oprema napravljena od paleta, ekološki crepovi izrađeni od iskorišćenih tuba paste za zube i uređenje sedam soba završeni su uz pomoć lokalne zajednice.

Klikom na link pogledajte unutrašnjost napuštene kuće vredne 12 miliona evra.

Koja tehnika drži zidove od staklenih flaša?

Gradnja od flaša ima očigledan problem - kako napraviti zid koji će izdržati težinu i neće se srušiti. Edna i Marija Gabrijeli razvile su sopstvenu zanatsku tehniku koja se razlikuje od uobičajenih metoda ekološke gradnje.

Marija Gabrijeli Dantas i Edna Dantas Foto: printscreen/youtube/Alma Preta Jornalismo

Vertikalno i naizmenično postavljanje: Umesto da flaše slažu vodoravno, tako da se vide samo njihova dna, postavljale su ih uspravno. Jedan red oslanja se na dno flaša, dok se sledeći postavlja tako da su flaše okrenute naopako. Na taj način nadoknađuju razliku između grlića i dna flaša i održavaju zid ravnim.

Drvena konstrukcija: Konstrukcija od recikliranog drveta preuzima težinu krova i sprečava da se pritisak direktno prenosi na staklo.

Punjenje i ojačanje: Mešavina cementa i peska učvršćuje redove flaša, dok unutrašnje pregrade napravljene od paleta daju dodatnu bočnu stabilnost.

Ovo bočno ojačanje posebno je važno jer kuća mora da izdrži snažne morske vetrove karakteristične za područje u kojem se nalazi, na jednom ostrvu na severoistoku Brazila.

Kakav efekat svetlost stvara na zidovima od flaša?

Najatraktivniji efekat vidi se kada prirodna svetlost prolazi kroz staklo. Pošto su flaše postavljene uspravno, svetlost prolazi kroz njih i stvara refleksije koje zidovima daju potpuno drugačiji izgled od klasičnih zidova.

Upravo je igra svetlosti pretvorila rešenje nastalo iz potrebe za reciklažom u najprepoznatljiviji estetski detalj ove kuće.

(Kurir.rs/ El Cronista)

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