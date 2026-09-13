Zašto signal u liftu i tunelu nestaje? Evo šta se zapravo dešava sa vašim telefonom
Signal u liftu ne zavisi samo od metala, već i od položaja, prepreka, frekvencije i udaljenosti telefona od bazne stanice.
Uđete u lift i telefon odjednom izgubi mrežu. Međutim, samo nekoliko sekundi kasnije signal se vrati, ili se, potpuno neočekivano, uopšte ne izgubi.
Ista stvar dešava se u garažama, podrumima i tunelima.
Tajna je u radio-talasima, frekvencijama i materijalima kroz koje signal pokušava da prođe.
Metal nije jedini krivac
Metalna kabina lifta reflektuje veliki deo radio-talasa i otežava komunikaciju telefona sa baznom stanicom.
Ipak, lift nije potpuno zatvorena metalna kutija. Kroz spojeve, vrata i druge otvore deo signala može da prodre.
Zato položaj lifta u zgradi, sprat, udaljenost od bazne stanice i jačina signala mogu napraviti ogromnu razliku.
A kako signal prolazi kroz beton?
Radio-talasi ne nestaju kada naiđu na zid. Deo prolazi kroz njega, deo se odbija, a deo apsorbuje materijal.
Gips i drvo uglavnom slabije ometaju signal, dok armirani beton i metal mogu da ga znatno oslabe.
Zbog toga telefon može da radi u jednom delu zgrade, a da potpuno izgubi mrežu samo nekoliko metara dalje.
Zašto Wi-Fi ipak radi kroz zid?
Kod Wi-Fi-ja je ruter najčešće udaljen svega nekoliko metara. Zato signal može da oslabi prolaskom kroz zid, ali i dalje ostane dovoljno jak za internet.
Kod mobilne mreže telefon često komunicira sa baznom stanicom koja je mnogo dalje, pa prepreke imaju veći uticaj.
Frekvencija takođe igra važnu ulogu, 2,4 GHz uglavnom bolje prolazi kroz prepreke od 5 GHz i 6 GHz.
Tunel ne mora da znači "nema mreže"
Ako je tunel blizu bazne stanice, signal može da prodre kroz njegov otvor. U modernim tunelima dodatno postoje antene i sistemi koji dovode mobilnu mrežu duž trase.
Zato možete imati internet i duboko ispod zemlje, dok u drugom tunelu mreža nestane gotovo odmah.
(Kurir.rs/Inforemer)
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