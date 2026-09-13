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Signal u liftu ne zavisi samo od metala, već i od položaja, prepreka, frekvencije i udaljenosti telefona od bazne stanice.

Uđete u lift i telefon odjednom izgubi mrežu. Međutim, samo nekoliko sekundi kasnije signal se vrati, ili se, potpuno neočekivano, uopšte ne izgubi.

Ista stvar dešava se u garažama, podrumima i tunelima.

Tajna je u radio-talasima, frekvencijama i materijalima kroz koje signal pokušava da prođe.

Metal nije jedini krivac

Metalna kabina lifta reflektuje veliki deo radio-talasa i otežava komunikaciju telefona sa baznom stanicom.

Ipak, lift nije potpuno zatvorena metalna kutija. Kroz spojeve, vrata i druge otvore deo signala može da prodre.

Foto: Shutterstock

Zato položaj lifta u zgradi, sprat, udaljenost od bazne stanice i jačina signala mogu napraviti ogromnu razliku.

A kako signal prolazi kroz beton?

Radio-talasi ne nestaju kada naiđu na zid. Deo prolazi kroz njega, deo se odbija, a deo apsorbuje materijal.

Gips i drvo uglavnom slabije ometaju signal, dok armirani beton i metal mogu da ga znatno oslabe.

Zbog toga telefon može da radi u jednom delu zgrade, a da potpuno izgubi mrežu samo nekoliko metara dalje.

Zašto Wi-Fi ipak radi kroz zid?

Kod Wi-Fi-ja je ruter najčešće udaljen svega nekoliko metara. Zato signal može da oslabi prolaskom kroz zid, ali i dalje ostane dovoljno jak za internet.

Kod mobilne mreže telefon često komunicira sa baznom stanicom koja je mnogo dalje, pa prepreke imaju veći uticaj.

Tunel Foto: Shutterstock

Frekvencija takođe igra važnu ulogu, 2,4 GHz uglavnom bolje prolazi kroz prepreke od 5 GHz i 6 GHz.

Tunel ne mora da znači "nema mreže"

Ako je tunel blizu bazne stanice, signal može da prodre kroz njegov otvor. U modernim tunelima dodatno postoje antene i sistemi koji dovode mobilnu mrežu duž trase.

Zato možete imati internet i duboko ispod zemlje, dok u drugom tunelu mreža nestane gotovo odmah.

(Kurir.rs/Inforemer)

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