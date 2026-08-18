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Kada se spremaju za put avionom, većina putnika najpre razmišlja o udobnosti. Zbog toga su majice kratkih rukava, lagane pantalone i sandale čest izbor, naročito tokom dugih letova. Međutim, jedna stjuardesa upozorava da bi odeća trebalo da bude birana i imajući u vidu moguće vanredne situacije.

Iako se majica čini kao praktičan izbor jer je lagana, široka i prijatna za nošenje, nezaštićena koža može predstavljati problem ukoliko dođe do prinudnog sletanja i evakuacije preko evakuacionog tobogana.

Zašto duži rukavi mogu biti sigurniji

U slučaju evakuacije, putnici mogu biti upućeni na evakuacioni tobogan kako bi što brže napustili avion. Prilikom spuštanja velikom brzinom dolazi do trenja između kože i površine tobogana.

Zbog toga nezaštićena koža može zadobiti bolne ogrebotine, a moguće su i lakše opekotine. Upravo zato, duži rukavi i duge pantalone predstavljaju bolji izbor kada je reč o odeći za putovanje avionom.

Zašto ne treba nositi crne čarape u avionu? Foto: pocstock, POCSTOCK, Inc / Alamy / Profimedia

Preporučuju se udobni i prozračni materijali, poput pamuka ili lagane funkcionalne odeće, koji istovremeno mogu pružiti zaštitu i omogućiti udobnost tokom leta.

Korisno je poneti i tanku jaknu ili lagani džemper, budući da temperatura u kabini aviona može da varira. Na taj način putnik može lako da prilagodi odeću uslovima tokom leta.

I obuća je važna

Pored odeće, pažnju bi trebalo obratiti i na obuću. Japanke i sandale mogu biti udobne, ali pružaju malo zaštite ukoliko dođe do potrebe za brzom evakuacijom.

Zatvorene cipele sa čvrstim đonom predstavljaju sigurniju i praktičniju opciju u takvoj situaciji.

Zato, iako je udobnost važna tokom putovanja avionom, izbor odeće i obuće može imati značaj i u malo verovatnoj, ali mogućoj vanrednoj situaciji.

(Kurir.rs/Blic)

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