da li ste znali

da li ste znali

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Vrata se zatvore, neko krene na ispit, razgovor za posao, put ili neki drugi važan događaj, a iza njega se na prag ili ulicu prospe malo vode. Mnogi su ovaj prizor gledali još kao deca, najčešće uz kratku poruku: „Neka ti sve ide kao voda.“

Prosipanje vode za nekim jedan je od običaja koji su se u našim krajevima održali decenijama, čak i među ljudima koji za sebe ne bi rekli da su sujeverni. Ne radi se samo o navici, već o simboličnom načinu da se nekome poželi sreća, lak put i uspešan povratak.

Da sve ide glatko

Voda u narodnoj tradiciji nosi snažnu simboliku. Kreće se, pronalazi put i prolazi kroz prepreke, pa se upravo zato prosipa za osobom kojoj predstoji nešto važno.

Ideja je jednostavna – da joj posao, put ili obaveza proteknu lako i bez zastoja, baš kao što voda teče.

Zbog toga se ovaj običaj često vezuje za prve školske dane, polaganje ispita, odlazak na razgovor za posao, putovanje, odlazak u vojsku ili druge trenutke u kojima porodica želi da pokaže podršku, ali nema mnogo toga konkretnog što može da učini.

Tada čaša vode postaje mala poruka: srećno.

Foto: Samo Paušer / Alamy / Profimedia

Običaj stariji od nas

Poreklo nije sasvim jednostavno utvrditi. U različitim tumačenjima voda se povezuje sa starim verovanjima u čišćenje, zaštitu, plodnost i obnovu.

U predhrišćanskim tradicijama voda je imala posebno mesto u obredima kojima se pokušavalo zaštititi čoveka od loše sreće i svega nepoznatog što ga čeka na putu.

Vremenom su se takva značenja menjala, a običaj je ostao.

Danas malo ko razmišlja o njegovom poreklu dok stoji na vratima sa čašom u ruci. Mnogo je važnija emocija koja stoji iza tog gesta.

Najčešće ga rade majke i bake

Upravo zato prosipanje vode često vezujemo za kuću, porodicu i nekoga ko ostaje iza nas.

Majka koja ispraća dete na ispit ne može da odgovara umesto njega. Baka ne može da obezbedi da razgovor za posao prođe dobro. Ali može da prospe vodu i poželi da sve prođe bez problema.

Možda je baš zbog toga ovaj običaj opstao toliko dugo. Nije komplikovan, ne traži posebnu pripremu i ne mora se ni izgovoriti naglas šta želimo.

Dovoljno je nekoliko kapi.

Foto: Shutterstock

Više od sujeverja

Naravno, prosuta voda ne može da utiče na rezultat ispita, razgovora ili putovanja. Ali običaji nisu uvek opstajali zato što ljudi zaista veruju da imaju natprirodnu moć.

Neki ostaju zato što nas povezuju sa ljudima i kućama iz kojih smo potekli.

Zato se i danas, kada neko krene na nešto važno, još može čuti:

„Čekaj, samo da prospem vodu za tobom.“

Video: Običaji za Spasovdan