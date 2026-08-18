Slušaj vest

Pre nekoliko dana, mladi radnik je otkrio 49 zlatnih poluga i nekoliko hiljada novčića na gradilištu u Dendermondeu, u Belgiji. Blago, vredno oko 9 miliona evra, očigledno je bilo zazidano u zid bivše pivare pre nekoliko decenija. Mediji širom sveta izvestili su o senzacionalnom nalazu, od „Njujork tajmsa“ do norveške televizije.

Ovo privlači lovce na blago, pod najapsurdnijim objašnjenjima i iz najmisterioznijih razloga. „Dobijamo imejlove iz svih krajeva sveta“, napisala je policija Dendermonda ( Belgija ) na svojoj Fejsbuk stranici. „Od potencijalnih vlasnika ili stručnjaka koji žele da ponude svoju pomoć.“

Foto: Blink2 Event & PR Agency



„Čak smo dobijali i dojave iz groba“, rekao je šef policije Patrik Fejs u ​​intervjuu za emitera VRT NWS:

„Neko se setio iz prethodnog života da je negde sakrio zlato , ali nije mogao da se seti tačno gde. Rekao je da je to bilo pre oko 60 godina i da je to pravo zlato.“

Prema policijskim navodima, iz Letonije je, između ostalog, stigao sledeći upit:

„Neko nam je pričao o svom dedi, koji je navodno u to vreme radio u Dendermondeu, verovatno u pivari Van Aše. Deda se potom vratio u domovinu i celog života govorio: 'Ja sam milioner, sakrio sam novac negde u zidu.' Ali nije mogao da se seti tačno gde. Atmosfera zlatne groznice zavladala je i na gradilištu kuće, koje sada pripada neprofitnoj organizaciji CAW. Ljudi su nastavili da dolaze nakon što je otkriće prijavljeno. Policija je potom izdala „zlatnu dojavu“,napisavši: „To je opasno gradilište, ograđeno, sa opasnim jamama.“ „Svuda su pretražili“ i „sve je definitivno nestalo!“ Blago vredno milion evra, koje je na gradilištu prvi otkrio osamnaestogodišnji student Kobe , sada se čuva u visoko obezbeđenom trezoru u vlasništvu belgijske države.

Šta se dešava dalje?

„Za skrivene predmete važe posebna pravila“, objasnila je Šeron Bivis iz Ministarstva pravde za VRT NWS.

Ako se zakoniti vlasnik ne javi u roku od pet godina, onda važi sledeće: „Pronalazač dobija polovinu, vlasnik imovine na kojoj je nalaz napravljen dobija drugu polovinu.“ To bi bila neprofitna organizacija CAW.

Odakle je došlo zlatno blago?

Bivši gradonačelnik Dendermonda, istoričar Pit Bujse, ima teoriju. On veruje da ga je bogata pivarska porodica Van Aše zazidala.

„Zlatno blago datira iz perioda posle Drugog svetskog rata . U to vreme, porodica Van Aše je već posedovala veoma veliko bogatstvo. Sasvim je moguće da su to bogatstvo uložili u zlato“, rekao je za VRT NWS. Nakon što je poslednji potomak umro 1982. godine, zgrada je poklonjena opatiji Dendermonde, uz uslov da se koristi za dobru svrhu.

I šta će se sada desiti sa blagom?

Prema policiji, oni sarađuju sa javnim tužilaštvom kako bi utvrdili da li postoji „krivična veza sa zlatom“.

Ostalo je građanska stvar. Ljudi koji bi mogli biti potencijalni vlasnici trebalo bi da se konsultuju sa advokatom ili notarom kako bi razjasnili svoje tvrdnje. Do tada, misteriozno blago će ostati u sefu.