Slušaj vest

Voditeljka popularnog kviza „Slagalica“ Marija Veljković privukla je pažnju pratilaca objavom koja je odmah otvorila brojna pitanja. Ovoga puta nije bila u studiju emisije po kojoj je publika dobro poznaje, već na mestu gde se snima nova sezona kviza „Potera“.

Marija je atmosferu sa snimanja podelila na svom Instagram profilu, a kratak video propratila je porukom koja je bila dovoljna da zagolica maštu gledalaca.

„Još jedan novi početak“, poručila je voditeljka.

Marija Veljković u studiju kviza Potera pred početak nove sezone
Marija Veljković u studiju kviza Potera pred početak nove sezone Foto: Printscreen/Instagram/mare.veljkovic

Da li Mariju čeka nova uloga?

Iako nije otkrila šta se tačno krije iza njene poruke, činjenica da se pojavila upravo u studiju „Potere“ odmah je pokrenula spekulacije o tome da li bi Marija Veljković mogla da dobije novu ulogu u popularnom kvizu.

Njena objava ubrzo je privukla veliki broj komentara gledalaca koji sa nestrpljenjem očekuju nove epizode i pokušavaju da odgonetnu šta znači najavljeni „novi početak“.

Jovan Memedović s pitonom oko vrata u Superpoteri
Foto: Adrenalin produkcija

Za sada, međutim, nije zvanično potvrđeno da li se sprema promena u voditeljskoj postavi „Potere“, niti je poznato šta će tačno biti Marijina uloga.

Dodatnu pažnju privuklo je i pitanje da li će Jovan Memedović nastaviti da vodi kviz. On se povodom spekulacija koje je izazvala Marijina objava za sada nije oglašavao.

Ne propustiteZanimljivosti"A šta je kumis, Milice?" Tragačica se našalila u Poteri, a onda je Memedović sasekao
Jovan Memedović i Milica Jokanović u kvizu Potera tokom rasprave o kumisu
ZanimljivostiRTS se hitno oglasio: Javno izvinjenje zbog neumesne izjave tragača Milana Bukvića koja je uznemirila ljude
kviz-potera-s10-e11-milan-bukvic.jpg
Zanimljivosti"Zato smo ga prihvatili kao Tragača" Jovan Memedović pred svima otkrio nepoznat detalj o Milanu Bukviću
Tragač Milan Bukvić
Zanimljivosti"Imam interesantan podatak", Memedović šokirao informacijom u "Poteri": "Kod nas na divljaka to rade" (video)
Jovan Memedović u kvizu Potera
ZanimljivostiKo je Aleksandar, junak "Potere"? Deo osvojenog novca daje za lečenje dečaka, a školovao se na Kembridžu
Pobednici Potere, Aleksandar Vasiljković i Bogoljub Đurić
ZanimljivostiGodinama se prijavljuje za kviz "Potera", nikad ga nisu zvali: Sad javno pobesneo, pa izazvao reakcije
Finalna potera

 Video: Hit scena Memedovića iz Potere

00:15
Memedović Potera Izvor: Instagram/jovanmemedovic