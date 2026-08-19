Promene u kvizu Potera: Voditeljka Slagalice se oglasila iz studija, od Jovana Memedovića ni traga ni glasa
Voditeljka popularnog kviza „Slagalica“ Marija Veljković privukla je pažnju pratilaca objavom koja je odmah otvorila brojna pitanja. Ovoga puta nije bila u studiju emisije po kojoj je publika dobro poznaje, već na mestu gde se snima nova sezona kviza „Potera“.
Marija je atmosferu sa snimanja podelila na svom Instagram profilu, a kratak video propratila je porukom koja je bila dovoljna da zagolica maštu gledalaca.
„Još jedan novi početak“, poručila je voditeljka.
Da li Mariju čeka nova uloga?
Iako nije otkrila šta se tačno krije iza njene poruke, činjenica da se pojavila upravo u studiju „Potere“ odmah je pokrenula spekulacije o tome da li bi Marija Veljković mogla da dobije novu ulogu u popularnom kvizu.
Njena objava ubrzo je privukla veliki broj komentara gledalaca koji sa nestrpljenjem očekuju nove epizode i pokušavaju da odgonetnu šta znači najavljeni „novi početak“.
Za sada, međutim, nije zvanično potvrđeno da li se sprema promena u voditeljskoj postavi „Potere“, niti je poznato šta će tačno biti Marijina uloga.
Dodatnu pažnju privuklo je i pitanje da li će Jovan Memedović nastaviti da vodi kviz. On se povodom spekulacija koje je izazvala Marijina objava za sada nije oglašavao.
Video: Hit scena Memedovića iz Potere