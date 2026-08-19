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Sarajevo je grad u kojem ispijanje kafe odavno nije samo navika, već poseban ritual. Džezva, fildžan, kocka šećera i dovoljno vremena za razgovor deo su čuvenog sarajevskog ćejfa koji turisti iz svih krajeva sveta rado pokušavaju da upoznaju.

Ipak, jedna grupa gostiju iz Japana pokazala je da prvi susret sa tradicionalnom kafom može da bude i prilično zbunjujući.

Foto: Pavel Dudek / Alamy / Profimedia

Simpatična scena zabeležena je na Baščaršiji, gde su turisti tokom obilaska starog dela Sarajeva odlučili da naprave pauzu i probaju domaću kafu. Smestili su se za stolove ukrašene tradicionalnim motivima, a ubrzo su pred njih stigli džezva, fildžani i šećer.

Tada je počela mala „borba“ sa sarajevskim ritualom.

Zbunjeno gledali džezvu i fildžane

Turisti su najpre pažljivo posmatrali sve što se nalazilo na stolu, pokušavajući da shvate kojim redosledom bi trebalo da piju kafu.

Njihovi zbunjeni pogledi i oprezni potezi ubrzo su privukli pažnju ljudi koji su se zatekli u blizini, ali pravi trenutak iznenađenja usledio je kada su pojedini turisti odlučili da kafu probaju – direktno iz džezve.

Za Sarajlije, navikle na sasvim drugačiji način ispijanja kafe, prizor je bio neobičan, ali istovremeno i dovoljno simpatičan da izazove osmehe prolaznika.

Snimak je ubrzo završio na društvenim mrežama, gde je postao pravi hit.

„Sarajevski merak se mora osetiti“

Foto: Thomas Brock, Hamburg / Alamy / Profimedia

Korisnici društvenih mreža nizali su duhovite komentare na račun neobičnog načina na koji su japanski turisti pristupili čuvenom sarajevskom ćejfu.

„Sve se može naučiti, ali sarajevski merak se mora osetiti“, glasio je jedan od komentara.

„Niko im nije objasnio kako se to radi“, dodao je drugi korisnik.

Video: Tuča na Baščaršiji