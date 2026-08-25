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Jedna sibirska mačka pokazala je da dramatični izliv besa nije rezervisan samo za decu. Na snimku objavljenom na YouTube kanalu posvećenom mački Freji stoji natpis: "Imam mačke umesto dece kako bih izbegla izlive besa." Ipak, Freja je ubrzo počela glasno da negoduje, a svaki njen naredni mjauk bio je sve viši i prodorniji, kao da se žestoko raspravlja sa vlasnicom.

Niko ne zna šta je naljutilo Freju

Nije poznato šta je izazvalo Frejino nezadovoljstvo, pa su gledaoci mogli samo da nagađaju šta ju je toliko naljutilo. Mnogi vlasnici mačaka odmah su se prepoznali u njenom ponašanju.

"Pitanje 'Zašto sada vičeš?' u mojoj kući postavlja se nekoliko puta dnevno", napisala je jedna osoba.

Snimak je izazvao brojna poređenja Freje sa detetom usred izliva besa, a gledaoce je posebno nasmejalo to što njeno negodovanje postaje sve intenzivnije.

"Mjaukanje postaje sve kraće, a sve glasnije", primetio je jedan korisnik. Drugi su, uprkos očiglednoj frustraciji sibirske mačke, njeno oglašavanje proglasili "najslađim mjaukanjem ikada".

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