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Psi i mačke trebaju redovno unositi dovoljne količine vode kako bi održali normalnu telesnu temperaturu, probavu, cirkulaciju i pravilan rad unutrašnjih organa. Rizik od dehidracije povećava se kada su izloženi visokim temperaturama, pojačanoj fizičkoj aktivnosti ili raznim bolestima.

Posebnu pažnju treba obratiti na mačke jer prirodno imaju slabiji osećaj žeđi i često ne piju dovoljno vode, posebno ako se pretežno hrane suvom hranom. Njihove navike povezane su i s prirodnim načinom ishrane. Divlje mačke veliki deo potrebne tečnosti dobijale su iz plena kojim su se hranile pa im je, zbog tog urođenog instinkta, žeđ slabije izražena i ne traže vodu jednako često kao psi.

Posebnu pažnju treba obratiti na mačke jer prirodno imaju slabiji osećaj žeđi Foto: Beavers Loulou, Arterra Picture Library / Alamy / Profimedia

Prvi simptomi dehidracije

Smanjena količina mokraće, preterano dahtanje kod pasa, pojava dahtanja kod mačaka, smanjen apetit te suve i lepljive desni mogu biti znaci dehidracije. Iako se neki simptomi javljaju i kod pasa i kod mačaka, ove životinje ne moraju na isti način pokazivati da im nedostaje tečnosti.

Kod pasa se u težim slučajevima mogu pojaviti uvučene oči, izrazita slabost, potištenost i drugi znaci koji zahtevaju brzu veterinarsku procenu. Jedan od načina na koji se kod kuće može posumnjati na dehidraciju jeste nežno podizanje kože između lopatica. Kod dobro hidrirane životinje koža bi trebalo brzo da se vrati u prvobitan položaj, dok sporiji povratak može ukazivati na nedostatak tečnosti. Naravno, ovaj postupak nije dovoljan za postavljanje dijagnoze, posebno kod starijih životinja i onih koje imaju druge zdravstvene probleme, pa je kod izraženijih simptoma potrebno potražiti savet veterinara.

Specifičnosti kod mačaka i uzroci gubitka tečnosti

Mačke na dehidraciju mogu reagovati povlačenjem, manjkom energije, slabijim apetitom, zatvorom i promenama u mokrenju, te suvim i lepljivim desnima koje gube boju. Kod njih je problem dodatno izražen zato što prirodno piju manje vode, zbog čega im tokom toplih dana treba olakšati pristup tečnosti na više mesta u domu. Mokra hrana može doprineti ukupnom unosu vode, a nekim mačkama pomoći će i fontana sa tekućom vodom, budući da ih takve instalacije podsećaju na prirodne izvore vode.

Mačkama treba olakšati pristup tečnosti, smanjen apetit te suve i lepljive desni mogu biti znaci dehidracije Foto: Tierfotoagentur / J. Meyer, Tierfotoagentur / Alamy / Profimedia

Na rizik od dehidracije ne utiču samo visoke temperature. Kod pasa i mačaka do gubitka tečnosti mogu dovesti povraćanje, proliv, povišena telesna temperatura i pojedine bolesti, uključujući bolesti bubrega i šećernu bolest, dok kod mačaka dodatni rizik predstavljaju i neke hronične bolesti, poput hipertenzije. Psi tokom velikih vrućina dodatno gube tečnost dahtanjem, a rizik od dehidracije povećava se nakon duže šetnje, trčanja ili druge fizičke aktivnosti ako im voda nije dostupna.

Preventivne mere i saveti veterinara

Uvek je bolje sprečiti nego lečiti, ističe veterinar Džim Dobijs, koji preporučuje da se tokom velikih vrućina ljubimcima obezbedi dovoljno sveže i čiste vode te da se posude s vodom postave na više dostupnih mesta. Psima tokom duže šetnje ili izleta treba poneti dovoljno vode, a u najtoplijem delu dana omogućiti im hladovinu i mesto zaštićeno od direktnog sunca.

Kod mačaka može pomoći nekoliko posuda s vodom, redovno menjanje vode i uključivanje mokre hrane u obroke, posebno ako se pretežno hrane suvom hranom. Kod blage dehidracije, kada životinja nema druge ozbiljne simptome i ne povraća, može se ponuditi manja količina vode češće, dok se u slučaju izražene slabosti, odbijanja vode, učestalog povraćanja ili proliva ne treba oslanjati samo na kućnu negu već treba potražiti pomoć stručnjaka, prenosi Urgent Vet.

Kada je neophodna hitna veterinarska pomoć

Posebno je važno reagovati ako pas ili mačka postanu izrazito letargični, imaju jako suve ili blede desni, uvučene oči ili ne mogu da zadrže vodu zbog povraćanja.

Smanjena količina mokraće, preterano dahtanje, Foto: Gerard Lacz / VWPics / Profimedia

"Teška dehidracija može zahtevati intravensku nadoknadu tečnosti i bolničko lečenje", navodi dr Dobijs, zbog čega pokušavanje lečenja ozbiljnog stanja kod kuće može dovesti vašeg ljubimca u ozbiljnu opasnost.

Tokom leta zato nije dovoljno samo povremeno napuniti činiju vodom, nego treba pratiti koliko vaš ljubimac pije, kako se ponaša i mokri li uobičajeno, jer se promene u apetitu, aktivnosti i unosu tečnosti mogu pojaviti pre nego što dehidracija postane očigledna. Pravovremena reakcija i dostupnost sveže vode na više mesta najjednostavniji su način da ljubimcu pomognete tokom vrućih i sparnih dana. Ako vaš ljubimac ne pije dovoljno vode, unos tečnosti možete podstaći i tako što ćete mu tokom dana u posudu dodati nekoliko kockica leda koje će vodu održavati svežom.

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