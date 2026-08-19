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Mesec se danas, 19. avgusta, nalazi u Škorpiji, a uveče dostiže fazu prve četvrti. U astrološkom smislu, ovaj položaj povezuje se sa intenzivnijim emocijama, potrebom za dubljim odgovorima i donošenjem odluka.

Ovan

Ovan Foto: Shutterstock

Ovo je trenutak da se pozabavite finansijama i stvarima koje ste možda dugo odlagali. Ne donosite odluke impulsivno, posebno kada je reč o novcu. Poslušajte intuiciju, ali pre važnog poteza proverite sve činjenice.

Bik

Bik Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Odnosi dolaze u prvi plan. Neko bi od vas mogao tražiti iskren razgovor ili donošenje odluke koju ste dosad izbegavali. Budite otvoreni prema onome što zaista želite.

Blizanci

Blizanci Foto: Shutterstock

Vreme je da se bolje organizujete. Umesto da pokušavate sve da uradite odjednom, odaberite ono što je trenutno najvažnije. Pažljivo birajte reči jer bi se nešto izrečeno u afektu moglo pogrešno protumačiti.

Rak

Rak Foto: Shutterstock

Mesec u Škorpiji podstiče vas da se posvetite onome što vas istinski raduje. Ljubav, kreativnost i porodični odnosi mogu vam doneti posebno lep trenutak, ali nemojte forsirati ono što ne ide prirodno.

Lav

Lav Foto: Shutterstock

Možda ćete osjetiti potrebu da usporite i posvetite više pažnje privatnom životu. Ne morate svima da dokazujete koliko možete. Ponekad je najbolja odluka povući se i napuniti baterije.

Devica

Devica Foto: Shutterstock

Razgovor koji ste dugo odlagali mogao bi konačno doći na dnevni red. Budite iskreni, ali nemojte dozvoliti da vas emocije navedu na zaključke bez dovoljno informacija.

Vaga

Vaga Foto: Shutterstock

Mesec u Škorpiji podstiče vas da razmislite o sopstvenim vrednostima i granicama. Ako vam nešto više ne odgovara, nemojte se bojati da to priznate. U ljubavi je iskrenost važnija od pokušaja održavanja prividnog mira.

Škorpija

Škorpija Foto: Shutterstock

Mesec u vašem znaku pojačava intuiciju i emocije. Ovo je dobar trenutak da se zapitate šta zaista želite i napravite korak prema cilju koji vam je važan. Nemojte ignorisati ono što vam unutrašnji osećaj govori.

Strelac

Strelac Foto: Shutterstock

Možda će vam danas više nego inače trebati mir i vreme za sebe. Neke odgovore nećete pronaći u razgovoru sa drugima, već tek kada se malo udaljite od buke svakodnevice.

Jarac

Jarac Foto: Shutterstock

Društveni život i prijateljstva dolaze u fokus. Neko iz vašeg kruga mogao bi da vam da koristan savet ili otvori vrata prema novoj prilici. Budite otvoreni za saradnju.

Vodolija

Vodolija Foto: Shutterstock

Posao i ambicije zahtevaju vašu pažnju. Ako već neko vreme razmišljate o promeni, danas biste mogli jasnije da vidite šta želite. Prvi korak ne mora biti velik da bi bio važan.

Ribe

Ribe Foto: Shutterstock

Mesec u Škorpiji podstiče vas na izlazak iz rutine. Učenje, putovanje ili nova ideja mogli bi da vam otvore drugačiji pogled na situaciju koja vas već neko vreme zaokuplja.

Šta donosi ova faza?

Prva četvrt tradicionalno se smatra fazom pokreta i delovanja, dok se Mesecu u Škorpiji u astrologiji pripisuju intenzitet, duboke emocije i potreba za iskrenošću. Zato je ovo razdoblje pogodno za suočavanje sa onim što ste možda pokušavali da gurnete u stranu i donošenje odluka koje više ne možete da odlažete.

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