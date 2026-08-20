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Dnevni horoskop za 20. avgust. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta nas očekuje ovog četvrtka.

OVAN

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Podrška uticajne osobe mnogo će vam značiti na putu uspona do pozicije koju želite. U isti mah, imate rivale na poslu. Nesuglasice između vas i osobe s kojom ste počeli da izlazite. Neophodno je da jedna strana popusti. Zubobolja. Sami ste krivi što sada trpite bolove.

BIK

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Jedini problem koji biste danas mogli imati tiče se jednog problematičnog saradnika. Neophodan je argumentovani razgovor. Nesuglasice između vas i partnera zapravo nastaju iz krize poverenja između vas. Da bi veza uspela, morate načiniti ustupke. Prejedanje vam je vrlo poznato.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Jedan od kolega pravi vam sve vreme problem i nastoji da naruši vašu reputaciju. Moguća je otvorena rasprava. Period u kojem osećate zastoj u vezi. To će vas, međutim, navesti da na svoj način vratite dinamiku. Odlično se osećate i imate sjajnu energiju, koja pleni.

RAK

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Povoljni aspekti vam donose priliku da se predstavite širim profesionalnim krugovima i na taj način razvijete posao. Rakovi koji su u vezi danas imaju pojačanu potrebu za nežnošću, ali su razdražljiviji nego inače. Glavobolja i vrtoglavica nagoveštavaju problem s pritiskom.

LAV

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Nepredviđene okolnosti u okviru već sklopljene poslovne saradnje. Jedan saradnik može da promeni mišljenje i odustane od dalje saradnje. Ne prećutkujte partneru neke stvari, to danas može da bude otkriveno. Više se odmarajte. Previše se trošite na male stvari.

DEVICA

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Nezaposlene Device mogu da očekuju važne vesti. Ovog puta može se desiti da dobiju posao u drugom gradu ili inostranstvu. Slobodne Device očekuje susret s veoma zanimljivom osobom koji menja sve. Ljubav na prvi pogled. Posvećeni ste sebi i sopstvenim užicima.

VAGA

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Očekuje vas sastanak s veoma uglednom osobom u svojoj profesiji. Ta osoba može mnogo da vam pomogne u napredovanju u karijeri. Vaš odnos s partnerom se konačno stabilizuje na duge staze. Partner je otvoren i spreman za vaše sugestije. Ne odgovaraju vam visoke temperature.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Pruža vam se prilika da predstavite svoj projekat veoma uglednoj osobi iz vaše branše. To će vam doneti popularnost i uspeh. Neka osoba iz vaše prošlosti danas može da vam se javi nakon dužeg vremena. Obnavljanje veze. Problem s kardiovaskularnim sistemom.

STRELAC

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Planete koje borave u vašem znaku donose vam dodatnu energiju i preduzimljivost. Ovo je dan važnih odluka. Vaš odnos s partnerom danas je turbulentan jer se vaša mišljenja o bitnoj stvari razlikuju. Žestoko se sukobljavate. Problem s noktima, kožom.

JARAC

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ovaj dan vam donosi poslovni sastanak sa novim saradnicima, koji će najaviti početak novog ogranka i potpuno novog posla. Rešili ste da nešto u vašem odnosu s partnerom bitno promenite. Vidite dosta stvari za nastavak veze, ali i protiv njega. Pad imuniteta, sklonost infekciji.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Opreznije upravljajte novcem, jer vam može zatrebati za dalji razvoj poslovanja. Neka važna uplata danas može kasniti. Sledi period sklada i harmonije u vašem odnosu s partnerom. Slobodne Vodolije očekuje lep sastanak. Proverite dioptriju i očni pritisak.

RIBE

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ovaj dan vam donosi odgovor od saradnika koji ste očekivali. Pozitivan ishod pregovora otvara vam nova vrata. Sve više vas obuzimaju emocije, ali partner se ponaša distancirano. Važno je da iskreno porazgovarate. Imate osećaj smetnji pri gutanju.