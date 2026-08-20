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Ako ste rođeni u vreme Jugoslavije ili jednostavno danas živite u nekoj od zgrada iz tog perioda, sigurno vam je pred očima dobro poznata slika: donji deo zida u hodniku obojen je tamnozelenom, plavom ili, ređe, braon bojom, dok je gornji deo prekriven običnim belim krečom. Granica između ova dva dela prolazi otprilike u visini ramena ili grudi odrasle osobe.

Mnogi od nas koji su odrasli na ovim prostorima pamte ovakav izgled zajedničkih prostorija, ali da li ste se ikada zapitali zašto su se zidovi krečili tačno dopola i šta je zapravo ta misteriozna "traka" ili "panel" na zidu?

Foto: Matthias Lüdecke / akg-images / Profimedia

Iza ove naizgled čudne estetske odluke iz jugoslovenske ere nije stajao nekakav "dizajnerski štos" ili puki nedostatak mašte, već čitav sistem pragmatizma, borbe sa prljavštinom, građevinske snalažljivosti i stroge ekonomije.

Evo koja su četiri stvarna razloga za ovaj kultni retro izgled:

Štednja koja je spasila budžet

Glavni i najočigledniji razlog bila je čista ekonomija. Kvalitetna uljana (masna) boja bila je izuzetno skupa i predstavljala je deficitarnu robu, dok je obično krečenje belim krečom koštalo prave sitnice. Farbanje celog zida od poda do plafona bilo je nedopustiv luksuz. Zato je napravljen praktičan kompromis: donji, najizloženiji deo zida pokrivao se izdržljivom bojom, dok se ostatak jednostavno belio. Pri masovnoj izgradnji stambenih blokova širom Jugoslavije, ova štednja donosila je kolosalne uštede u budžetu.

Praktičnost i večita borba sa prljavštinom

Ulaz i hodnik zgrade su mesta kroz koja svakodnevno prolazi ogroman broj ljudi. Tu se stalno prolazi sa torbama, kesama, dečjim kolicima, biciklima, a zidovi se neprestano dodiruju ramenima i rukama. Običan beli kreč bilo je nemoguće oprati od takve prljavštine – on bi se brzo pretvorio u sivo-prljavu površinu. Sa druge strane, uljana boja je bila pravo spasenje: lako se prala, nije se bojala vlažnog čišćenja, pa čak ni agresivne dezinfekcije, a na tamnijim tonovima prljavština se jedva primećivala.

Foto: Nebojša Mandić/Ilustracija

Brza gradnja i maskiranje građevinskih "lapsusa"

Jugoslovenske zgrade morale su se graditi izuzetno brzo kako bi se ispunili ambiciozni planovi izgradnje. Zbog te brzine, retko ko je mario za savršeno ravne zidove. Pukotine, neravnine, ogrebotine i loši spojevi na mestima gde se zid spaja sa stepeništem bili su uobičajena pojava. Gusta, tamna uljana boja savršeno je prikrivala sve ove nesavršenosti i vizuelno ispravljala građevinske propuste.

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Vizuelna varka i pomoć slabovidima

Pored čiste praktičnosti, ovaj sistem je imao i svoju estetsku i funkcionalnu ulogu. Kombinacija tamnog donjeg i svetlog gornjeg dela vizuelno je proširivala inače tesne i mračne hodnike, čineći ih urednijim. Takođe, u mnogim izvorima se pominje da je ova oštra, kontrastna linija služila kao odličan orijentir za slabovide osobe, olakšavajući im kretanje kroz zgradu.

Zašto baš zelena i plava boja?

Odgovor na ovo pitanje je krajnje jednostavan – ove dve boje su u to vreme postojale u ogromnim viškovima. Zelena i plava boja su se masovno koristile za farbanje vojne tehnike, železničkih vagona i kamiona. Viškovi tih boja preusmeravani su lokalnim stambenim službama za uređenje zgrada. Pored toga, ove tamne nijanse bile su odlične jer su se nanosile u samo jednom sloju i uspešno su prikrivale pojavu buđi.

Ironija sudbine: Od nekadašnje nužde do modernog trenda

Ono što je nekada u Jugoslaviji bilo iznuđeno rešenje i simbol monotonije, danas je postalo svetski dizajnerski trend poznat pod nazivom "kolor-blocking". Savremeni dizajneri enterijera danas namerno dele zidove na dva dela koristeći skupe i moderne boje kako bi postigli efektan retro-šik izgled.

Ova "panela" iz naših hodnika zapravo je spomenik nekadašnjoj snalažljivosti – genijalan kompromis između cene, čistoće i brzine koji danas košta pravo bogatstvo u rukama modernih dizajnera.

(Kurir.rs/ Žena)

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