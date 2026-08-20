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Kada je početkom januara sam izašao na crtu četvoro Tragača i iz studija „Superpotere“ odneo dva miliona dinara, Aleksa Stefanović najavio je da je njegova takmičarska karijera završena. Piroćanac je tada svoj odlazak uporedio sa Nikom Rozbergom, koji se iz Formule 1 povukao odmah nakon osvajanja šampionske titule.

Ipak, njegova „kvizaška penzija“ trajala je svega nekoliko meseci. Aleksa se sada vraća u „Superpoteru“, ali više neće stajati nasuprot Tragačima – sedeće pored njih.

Aleksa Stefanovic Foto: Adrenalin produkcija

Ovaj dvadesetpetogodišnjak postaće peti član ekipe koju čine Milan Bukvić, Milica Jokanović, Žarko Stevanović i Dušan Macura. Tako će se čovek koji ih je početkom godine sve nadmudrio pridružiti timu koji je uspeo da pobedi.

Od rekordne pobede do mesta među Tragačima

Aleksin nastup u prvom ciklusu „Superpotere“ ostao je upamćen kao jedan od najupečatljivijih trenutaka domaćih televizijskih kvizova.

Prihvatio je ponudu od dva miliona dinara, zadržao koncentraciju do poslednjeg pitanja i bez greške savladao četvoro iskusnih Tragača. Kada je postalo jasno da je pobedio, nije uspeo da sakrije emocije, a u studiju su ga dočekali aplauz, čestitke protivnika i zagrljaj voditelja Jovana Memedovića.

Foto: Adrenalin produkcija

Posle trijumfa delovalo je da Aleksa više nema šta da dokazuje pred televizijskim kamerama. U razgovoru za „TV Ekran“ poručio je da želi da se povuče iz takmičenja, ali je ostavio otvorena vrata za potpuno drugačiju ulogu.

– Pobedom u „Superpoteri“ zaokružio sam svoju takmičarsku TV karijeru i, kao Niko Rozberg, odlazim u penziju sa titulom. Uloga Tragača bi svakako bila velika čast – rekao je tada.

Znanje mu nije donelo samo pobede u kvizovima

Foto: Privatna arhiva

Iza njegove sigurnosti pred kamerama stoje godine učenja, obrazovanja i rada. Aleksa Stefanović rođen je u Pirotu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju, a bio je i đak generacije.

Obrazovanje je nastavio na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Na osnovnim studijama izabrao je fizičku elektroniku, dok je master studije pohađao u Nemačkoj. Trenutno je doktorand na ETF-u i bavi se nanoelektronikom i fotonikom.

Reč je o oblastima koje proučavaju ponašanje i primenu svetlosti, kao i razvoj savremenih elektronskih komponenti. Aleksina naučna interesovanja obuhvataju lasere i optičke senzore, pa televizijski kvizovi predstavljaju samo jedan deo njegovog znanja i interesovanja.

U „Slagalicu“ stigao još kao srednjoškolac

Foto: Adrenalin produkcija

„Superpotera“ nije bila njegov prvi susret sa televizijskim kvizovima. Pred kamerama se pojavio još kao srednjoškolac, kada je učestvovao u „Slagalici“.

Nekoliko godina kasnije vratio se u isti kviz kao student treće godine Elektrotehničkog fakulteta i odneo pobedu. Učestvovao je i u „Poteri“, dok je znanje dodatno usavršavao na pab kvizovima, rešavajući onlajn testove i analizirajući ranija pitanja.

Iako njegova akademska biografija zvuči kao da najveći deo vremena provodi među knjigama i u laboratoriji, Aleksa sebe privatno opisuje znatno jednostavnije.

Na pitanje ko je on kada se ugase kamere, odgovorio je:

– Sportski fanatik, golfer i veliki ljubitelj pirotske peglane kobasice.

Video: Zanimljiva scena u Poteri