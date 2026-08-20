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Neobičan prizor zatekao je berače na jednoj plantaži jagoda u Rovišću, gde su među zasadima snimljene dve zmije kako se međusobno prepliću. Snimak je ubrzo privukao veliku pažnju na društvenim mrežama nakon što ga je objavio OPG Andričić, uz šaljivu opasku da su verovali kako se u jagodama beru isključivo jagode. Zmije su ovog puta potpuno bacile u drugi plan crvene plodove, dok se u komentarima povela živa rasprava o tome šta su tačno radile.

Komentari i reakcije

Deo korisnika prizor je protumačio kao svojevrsni "ljubavni ples", pa je jedan od komentara glasio: "Pustite decu neka se vole...". Drugi su dodali: "Od sledeće godine ko želi jagode ide sam da ih bere" i "Infarkt na licu mesta".

Ipak, bilo je i onih koji su ponudili stručnije objašnjenje. "Ovo nije parenje nego borba dva mužjaka, koji pokušavaju da obore jedan drugog", napisala je jedna korisnica, dok je druga navela: "U blizini je ženka, onaj koji pobedi u borbi osvaja ženku".

Strah berača i korisna uloga u prirodi

Prizor je kod dela publike očekivano izazvao nelagodu. "Jaoooo... pa upi***la bih se od straha... kad ih vidim, ne znam kako se zovem... kamoli da li je otrovna ili ne", napisala je jedna komentatorka. Druga je podelila tuđe iskustvo: "Prijateljica je bila u berbi jagoda i kaže da u životu nije videla više zmija u jagodama, tako da je tada bila zaključena sezona branja".

U komentarima se pojavila i korisna opaska o tome zašto se zmije uopšte pojavljuju među jagodama. U poljoprivrednim zasadima one se često nalaze zbog glodara kojima se hrane, pa njihovo prisustvo ne mora nužno biti loša vest za rod.

Iako zmije u takvom okruženju nisu neobična pojava, bez stručne identifikacije nije moguće sa sigurnošću utvrditi o kojoj se tačno vrsti radi. Zbog toga se pri susretu sa njima preporučuje držanje bezbednog odstojanja bez pokušaja dodirivanja.

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