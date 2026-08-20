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Svako povremeno napravi po neki higijenski propust, ali neki ljudi tek u odraslom dobu shvate da su godinama zanemarivali važne navike. Korisnici Redita nedavno su podelili higijenske greške kojih se danas stide, a neka od priznanja su zaista iznenađujuća, piše Bazzfid.

Nega lica i pogrešna dijagnoza

"Mislila sam da mi je lice izrazito masno sve dok nisam otkrila da losion rešava taj problem. Saznala sam to tek u srednjim dvadesetim i razlika je bila ogromna. Ispostavilo se da je mojoj koži zapravo nedostajalo vlage. Čim sam počela da je hidriram nakon tuširanja, prestala je da se masti", napisala je jedna korisnica, a druga se nadovezala: "Ista stvar. Sestrama i meni su od detinjstva govorili da imamo masnu kožu. Svoju suvu kožu sam tako činila još gorom jer sam je tretirala kao masnu i pokušavala dodatno da je isušim. Nisam mogla da koristim većinu proizvoda, poput niacinamida ili parfimisane kozmetike, jer bi me koža svrbela i snažno pocrvenela. Još uvek radim na oporavku, ali koža mi je danas puno bolja i osećam da je napokon opuštenija".

Zaboravljena strana zuba

"Moj dečko kao mlađi nije znao da treba da pere i zadnju stranu zuba. Sada ima 23 godine, a to je shvatio tek sa 12... neverovatno", podelila je jedna korisnica, dok je druga dodala: "I ja. Pranje zuba svodilo se samo na prednju stranu. Imala sam jako puno karijesa".

Pranje kose i zanemareno teme

"Nisam imala pojma da prilikom pranja kose treba da perem i teme. Fokusirala sam se isključivo na kosu. To sam shvatila tek u kasnim dvadesetim nakon što sam videla jedan video na internetu", stoji u jednom komentaru.

Druga korisnica podelila je svoj savet: "Kupila sam silikonski masažer za teme i to mi je promenilo sve. To su u osnovi silikonske bodlje. Kosu našamponirate kao i obično, protrljate prstima, a zatim upotrebite masažer. On ujedno podstiče cirkulaciju skalpa, pa mi kosa nikada nije bila bolja. Prošlo je gotovo pet meseci od porođaja, a kosa mi je i dalje veoma gusta jer ga koristim uz suplemente".

Zubni konac - miris i tehnika

Mnogi su priznali da nisu koristili konac za zube ili su to radili pogrešno. "Nisam koristio zubni konac. Kad sam ga prvi put upotrebio, stalno sam mirisao prste jer sam mislio da sam dotakao nešto smrdljivo. Bio je to talog sa konca i imao je grozan miris", napisao je jedan korisnik, a drugi je potvrdio: "Ista stvar. Niko me nije upozorio da naslage između zuba mogu imati tako neprijatan miris. To me je definitivno podstaklo da počnem redovno da koristim konac."

Jedna korisnica je objasnila kako je naučila pravilnu tehniku: "Pogrešno sam koristila konac. Ne treba ga samo provući između zuba da se izvuče hrana i odmah preći na sledeći. Potrebno je obmotati konac oko zuba i strugati gore-dole po svakoj strani više puta kako bi se uklonile naslage. To mi je objasnila zubarka. Stalno mi je govorila da moram više da koristim konac, a ja sam joj odgovorila da to radim svaki dan već godinama. Tada mi je pokazala ispravnu tehniku i ostala sam šokirana".

Šta se ne baca u WC šolju

"Računa li se bacanje tampona u WC šolju? Pripadam generaciji X. Moje starije sestre su to radile, pa sam i ja tako naučila. Pre nekoliko nedelja mi se zbog toga zapušila i prelila šolja na kruzeru. Od tada to više ne radim. Ups", napisala je korisnica.

Četkica za zube nakon bolesti

Našao se i komentar: "U ranim dvadesetim sam nekoliko godina radila u lekarskoj ordinaciji. Imala sam kašalj i virozu koja nikako nije prolazila. Nakon nekoliko dana sam se požalila na to, a lekar mi je rekao: 'Promeni četkicu za zube!'. Tada sam shvatila da se zapravo ponovo zaražavam svaki put kad operem zube".

Jastučnice i četke za kosu

Jedna od češćih grešaka je i neredovno održavanje pribora. "Nisam dovoljno često menjala jastučnice niti prala četke za kosu", kratko je napisala jedna korisnica. Druga je dodala: "Mnogi se ne sete da očiste četke za kosu. Ja svoje povremeno operem šamponom u jako vrućoj vodi".

Pogrešni saveti o brijanju

"Sećam se da mi je drugarica rekla kako svakodnevno brijanje intimnog područja sprečava iritaciju od brijača. Imale smo oko 13 godina, a ja sam na kraju dobila užasan, natečen i pekući osip sa ljuskicama. Bilo je brutalno", otkrila je čitateljka.

Čišćenje jezika

"Doslovno sam tek prošle godine od bivšeg dečka naučila da treba prati i jezik", priznaje jedna korisnica. Drugi su odmah preporučili: "Nabavi strugalicu za jezik, puno je efikasnija" i "To je jedini način da mi usta budu zaista čista. Obožavam svoju strugalicu za jezik!".

Zaboravljeno područje iza ušiju

"Tek sam sa 23 ili 24 godine shvatila da nikada ne perem područje iza ušiju. Došlo je do toga da su počele da mi se nakupljaju mrtve ćelije kože, što je izazvalo jaku iritaciju, pa sam tako to i otkrila. Bilo me je užasno sramota jer inače jako pazim na higijenu, do te mere da se tuširam dvaput dnevno", podelila je korisnica.

Hidratacija kože celog tela

"Imam veoma osetljivu kožu. Uvek me je nepodnošljivo svrbela nakon tuširanja, a ponekad bih dobila i osip. Udala sam se za osobu iz kulture u kojoj je hidratacija kože obavezna. Počela sam to da primenjujem i doslovno mi je promenilo život. Ispostavilo se da je suva koža puno osetljivija", napisala je jedna korisnica.

Sa njom se složila i druga: "Pre sam mislila da je nanošenje losiona nakon tuširanja neobavezno, ali imam prirodno suvu kožu i mene je takođe svrbela. Počela sam da se mažem nakon svakog tuširanja kad sam rodila najstariju ćerku. Ona ima ekcem i takođe mora da se maže svaki put".

Ispiranje usta nakon pranja zuba

"Tek sam nedavno saznala da usta ne bi trebalo da se ispiraju vodom nakon pranja zuba pastom", navodi se u jednom komentaru. Drugi korisnik, čiji je otac stomatolog, pojašnjava: "Otac mi je stomatolog i objašnjava da se usta ne mešaju i ne ispiraju nakon četkanja jer se tako ispira fluor. A upravo fluor štiti zube".

Grubo raščešljavanje kose

Našao se i ovaj komentar: "Pre sam jednostavno čupala kosu ako bi se zapetljala pri češljanju. Imam jako tanku, plavu kosu koja se lako mrsi. Moja majka je znala da je 'tuče' četkama i drške bi doslovno pucale koliko je bila gruba. Mislila sam da je to normalan postupak".

Zanemareni pupak

"Nisam čistio pupak. Pre nekog vremena primetio sam tamo odvratnu sivu nakupinu, verovatno od dlačica sa odeće, mrtve kože i masnoće. Fuj. Sada to čistim svaki dan štapićem za uši", napisao je jedan komentator. Druga korisnica je podelila još neprijatnije iskustvo: "Jednom sam pronašla mrtvog insekta u pupku. Nemam pojma koliko je dugo bio unutra. Mogu samo da kažem da ga sada perem svaki dan".

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